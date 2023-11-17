Українські зірки, заміжні за росіянами: як склалося їхнє сімейне життя

До того, як РФ розв'язала війну в Україні, чимало українських зірок намагалися побудувати там кар'єру. Однак деякі з них ще й влаштовували в Росії особисте життя.

Зокрема, й не одна відома українка виходила заміж за росіянина. Однак, зазвичай, ці шлюби не закінчувалися гепі-ендом. Одна розлучилася, друга терпить аб'юз, а третя стала жертвою домашнього насилля.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, які українські зірки заміжні за росіянами та як склалося їхнє сімейне життя.

Аліна Гросу

Українська співачка вийшла заміж за росіянина влітку 2019 року. Її обранцем став бізнесмен Олександр Комков. Шлюб протримався недовго. Вже через пів року подружжя розлучилося. Причиною цього, як говорила Гросу, стало те, що Олександрові сподобалася інша жінка, з якою він спробував закрутити роман. Тим часом Гросу пішла від чоловіка. Також виконавиця зізнавалась, що в їхньому шлюбі заробляла в основному вона, а її це не влаштовувало.

Аліна Гросу та Олександр Комков / Фото: instagram.com/alina_grosu

Надія Мейхер

Співачка вийшла заміж за росіянина 2014 року. Обранцем артистки став бізнесмен Михайло Уржумцев, від якого вона народила двох доньок. До повномасштабної війни в Україні, Мейхер з дітьми перебувала в Києві, тим часом її чоловік жив на дві країни. Від 2022 року співачка живе за кордоном. Про війну Мейхер у фотоблогу публікувала декілька дописів, а от її чоловік утримувався від коментарів. Ба більше, Уржумцев продовжує активно розвивати свій бізнес в РФ. Ширяться чутки, що пара на межі розлучення.

Надія Мейхер і Михайло Урумжувцев / Фото: viva.ua

Anna Asti

Співачка вийшла заміж за російського бізнесмена Станіслава Юркіна у листопаді 2020 року. Вона жила з росіянином у РФ та активно розвивала там свою кар'єру. Тож, не дивно, коли почалася повномасштабна війна Anna Asti обрала Росію. Хоч на початку російського вторгнення виконавиця була в Україні, це не завадило їй підтримувати країну-агресорку. До речі, у Мережі ширяться чутки, що їхній шлюб щасливим назвати тяжко. Подейкують, що Юркін ще той аб'юзер.

Анна Asti з чоловіком / Фото: instagram.com/asti

Галина Безрук

Акторка вийшла заміж за російського актора Артема Алексєєва в серпні 2016 року, а вже в грудні у них народилася донька. Подружжя жило в РФ. Коли почалася повномасштабна війна в Україні, Безрук обрала мовчання. Акторка залишилася в Росії та продовжує там зніматися у фільмах та серіалах. Як говорила Галина, вона обирає сім’ю, а не країну. Щоправда, за пів року до початку повномасштабної війни Безрук жалілася на свого чоловіка. Акторка говорила, що він постійно пиячить та навіть підіймає на неї руку. Тоді Безрук була рішуче налаштована не просто піти від нього, а навіть втекти.

Галина Безрук із чоловіком / Фото: facebook.com/galina.bezruk

Аліна Астровська

Співачка 2021 року вийшла заміж за російського телеведучого Антона Лаврентьєва. Вже в березні 2022 року виконавиця народила від нього сина. Про війну Астровська жодного разу не сказала ані слова. Артистка живе в РФ, насолоджується там життям, заробляє кроваві рублі, а про Україну й не згадує.

Аліна Астровська з чоловіком / Фото: instagram.com/alina_astrovskaya

Інна Цимбалюк

Українська модель та ведуча 2013 року вийшла заміж за російського бізнесмена Ігоря Пестрикова. 2015 року знаменитість народила від нього доньку. Про війну в Україні Цимбалюк мовчить. Лише один раз вона у фотоблогу обмовилася, що молиться за свою державу, однак цей допис швидко зник.

Інна Цимбалюк із чоловіком / Фото: facebook.com/tsymbaliuk.inna

Регіна Тодоренко

Співачка вийшла заміж за росіянина восени 2018 року. Обранцем Регіни став російський співак Влад Топалов, від якого вона народила двох синів. Звісно ж, про повномасштабну війну в Україні подружжя й слова не сказало, адже кроваві рублі виявилися важливішими за совість. Подейкують, що Топалов б'є Тодоренко та вживає активно вживає наркотики. Однак навіть домашнє насилля не стоїть на заваді артистці залишатися з чоловіком в РФ.

Регіна Тодоренко і Влад Топалов / Фото: instagram.com/reginatodorenko

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