Українські зірки, які в шлюбі з іноземцями: в Онуфрійчук мільйонер, а у Шоптенко – бізнесмен

Іванна Онуфрійчук з чоловіком і сином, Олена Шоптенко з чоловіком, Макс Чмерковський з дружиною

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Особисте життя українських зірок нерідко пов’язане з іншими країнами: дехто з них одружився з іноземцями та створив міцні сім’ї. Серед них є як відомі спортсмени, бізнесмени та моделі, так і люди, які свідомо залишаються поза публічністю.

Деякі зіркові пари разом уже понад два десятиліття, а хтось лише нещодавно зіграв весілля та почав новий етап сімейного життя. У когось коханий живе в іншій країні, хтось разом із родиною облаштувався за кордоном, а хтось переживає реалії разом в Україні.

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Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися більше про українських зірок, чиї кохані мають іноземне походження.

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Іванна Онуфрійчук та Алмаз

Телеведуча уже кілька років перебуває у шлюбі з мільйонером Алмазом Альсеновим. Пара познайомилася 2018 року під час відпочинку в Іспанії. Тоді Алмаз, який родом із Казахстану, першим звернув увагу на майбутню дружину. 2021 року парочка зіграла пишне весілля двічі — перше на Мальдівах, а друге в Україні.

Зараз подружжя виховує дворічного сина Адама та очікує на друге маля. 40-річна Іванна з родиною живе у Швейцарії. Її чоловік-іноземець розвиває там власний бізнес, а телеведуча ж час від час повертається на Батьківщину зніматися у різних проєктах.

Іванна Онуфрійчук та Алмаз з сином / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Катерина Бужинська та Дімітар Стойчев

Співачка вже понад десять років перебуває у шлюбі з болгарським бізнесменом Дімітаром Стойчевим. Навесні 2026 року подружжя відзначило 12-ту річницю шлюбу.

У пари двоє спільних дітей — 9-річні двійнята Катерина та Дмитро. Родина багато часу проводить у Болгарії, де навчаються діти, водночас сама Бужинська регулярно приїжджає до України через роботу та гастролі. Водночас Стойчев активно допомагає Україні під час війни.

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Катерина Бужинська та Дімітар Стойчев з дітьми / © instagram.com/buzhynska

Олена Шоптенко та Крістіан Кайрос

Хореографиня цього 2026 року здивувала новиною про третій шлюб. Її обранцем став австрієць Крістіан Кайрос, який працює у сфері безпеки та кризового менеджменту. Працює у міжнародній організації у Відні та має власну консалтингову компанію. До весілля пара тривалий час приховувала свої стосунки від публіки.

Як розповідала Шоптенко, вони познайомилися завдяки роботі приблизно чотири з половиною роки тому. Спочатку між ними не виникло кохання з першого погляду, однак поступово спілкування переросло у роман. Весілля закохані провели в історичній локації в Австрії.

Олена Шоптенко та Крістіан Кайрос / © instagram.com/alena_shoptenko

Цікаво, що Крістіан активно підтримує Україну та долучається до фінансування гуманітарних проєктів під час повномасштабного вторгнення. У обох є діти від попередніх шлюбів. Новий чоловік Шоптенко вже поладнав з її 8-річним сином Олексієм.

Ольга Харлан та Луїджі Самеле

Олімпійська чемпіонка уже кілька років будує стосунки з італійським фехтувальником Луїджі Самеле. Пара заручилася у вересні 2024 року, а на початку 2026-го повідомила, що чекає на первістку.

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У червні 2026 року Ольга та Луїджі вперше стали батьками. У них народилася донька Аріанна. Тим часом з весіллям зіркові наречені не поспішають. Родина спортсменів зараз проживає в Італії, але донедавна Ольга періодично навідувалася на Батьківщину.

Ольга Харлан та Луїджі Самеле з донькою / © instagram.com/gigisamele87

Ірина Сопонару та Ріс

Акторка та зірка «Жіночого кварталу» вийшла заміж за британця Ріса Бейнхема у травні 2024 року. Весілля відбулося в одному з готелів Києва, а сам розпис був організований окремо і минув в українському стилі. Святкування фінансово забезпечив чоловік.

Пара познайомилася ще 2021 року, а у травні 2023-го Ріс освідчився коханій. Попри британське походження, чоловік Сопонару тривалий час живе в Україні. Ірина розповідала, що він постійно перебуває і працює тут. Ба більше, за декілька місяців він навіть опанував українську.

Пара час від часу навідується до родини Ріса у Великій Британії. Про майбутнє поповнення Спонару говорить обачно, адже боїться народжувати в умовах війни.

Ірина Сопонару та Ріс / © instagram.com/irinasoponaru

KOLA та В’ячеслав

Співачка KOLA, справжнє ім’я якої Анастасія Прудіус, 2023 року таємно вийшла заміж за В’ячеслава в столиці Чехії. Її чоловік родом із Дніпра, однак ще в дитинстві разом із батьками емігрував до Ізраїлю та нині живе там. Він старший за артистку на 13 років.

В’ячеслав працює у сфері медицини та має власний бізнес. Від попереднього шлюбу він має дітей. KOLA не показує коханого публіці, оскільки той не прагне публічності. Подружжя нині фактично живе на дві країни й зірка ділилася, що це дуже виснажує.

KOLA та її чоловік В’ячеслав / © instagram.com/kola__official

Аліна Гросу та Роман Полянський

Співачка перебуває у шлюбі з іноземцем — російським актором Романом Полянським. Пара тривалий час не афішувала сімейне життя, однак зараз артистка не приховує його на публіці та відкритіше розповідає про свою родину.

Навесні 2024 року співачка повідомила про друге заміжжя, але на весільних фотографіях приховала обличчя чоловіка. Згодом шанувальники ідентифікували її обранця як Полянського, хоча сама артистка публічно не підтверджувала й не спростовувала цю інформацію. Пізніше стало відомо, що у подружжя народився син Марк-Габріель.

Аліна Гросу та Роман Полянський з сином / © instagram.com/alina_grosu

Нині Гросу разом із чоловіком та піврічним сином остаточно оселилася в Україні. Співачка пояснила, що хотіла, аби первісток зростав поруч із великою родиною, знав українську мову та був пов’язаний з українською культурою і традиціями.

Алла Костромічова та Джейсон Капоне

Українська супермодель понад 10 років перебуває у шлюбі з Джейсоном Капоне. Її чоловік — американець італійського походження. Подружжя виховує двох дітей, а сама модель не надто часто показує сімейне життя у соцмережах.

За словами Костромічової, вони познайомилися на вечері, куди вона спочатку навіть не хотіла йти. Уже після десяти днів спілкування модель переїхала до коханого, а згодом вони одружилися та створили міцну сім’ю. Тривалий час вони проживали у США, а від 2020 року емігрували до Пуерто-Ріко.

Алла Костромічова та Джейсон Капоне / © instagram.com/alla

Макс Чмерковський та Пета Маргатройд

Хореограф, якого в Україні знають як першого «Холостяка», побудував сім’ю з професійною танцівницею Петою Маргатройд. Вона має австралійсько-американське походження та також працює у сфері танців.

Пара разом від 2012 року, 2015-го вони заручилися, а 2017 року зіграли весілля у США. Подружжя виховує трьох синів — Шая, Ріо та Мілана. Чмерковський та Маргатройд продовжують разом працювати й виховувати дітей, а цього року родина також змінила місце проживання, переїхавши з Каліфорнії до Флориди.

Макс Чмерковський та Пета Маргатройд з дітьми / © instagram.com/petamurgatroyd

Зараз закохані продовжують танцювати і заробляти на цьому гроші. Як от наступного року зірки вирушають у північноамериканський тур, де виступатимуть разом із міжнародною командою професійних танцівників.

Андрій Шевченко та Крістен Пазік

Колишній футболіст і президент Української асоціації футболу вже понад 20 років перебуває у шлюбі з американською моделлю Крістен Пазік. Вона народилася у Міннеаполісі та має польське коріння й познайомилася з українцем далекого 2001 року.

Та вже цього року подружжя відсвяткувало 22-гу річницю шлюбу. Шевченко та Пазік виховують чотирьох синів, а Крістен неодноразово публічно демонструвала підтримку чоловіка та України. Жінка займається не лише моделінгом, але й розбудовує бренд чоловічого одягу.

Зараз парочка проживає у Великій Британії. Проте інколи Андрій Шевченко навідується з робочими візитами на Батьківщину.

Андрій Шевченко та Крістен Пазік / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua зібрала історії українських знаменитостей, які стали батьками завдяки усиновленню та показали, що родина може народжуватися не лише з кровного зв’язку, а й із любові, довіри та щоденної турботи.

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