Український блогер Волошин отримав великий штраф й зізнався, хто в цьому винний: "Думав, пронесе"

Українському блогерові Олександру Волошину, який нещодавно потрапив до бази "Миротворець", виписали штраф.

Про це знаменитість повідомив у своєму Instagram. За словами Волошина, це стосується ситуації, яка трапилася 2021 року. Річ у тім, що тоді він співпрацював з маминою подругою-бухгалтеркою, яка допомагала йому вести фінансові справи. Втім, вона не догледіла за перевищенням річного ліміту доходу й вчасно не перейшла на "старшу" групу ФОП. Тож, тепер Олександр зобов'язаний виплатити штраф у сумі понад 350 тис. грн.

"2021 року у мене працювала бухгалтерка, яка не контролювала ліміти по доходам. У мене вийшло за ліміти якоїсь групи на понад мільйон гривень. Зараз мені прийшла виписка з податкової. До того ж, зрозуміло, що це все пов'язано… Зараз почнуть перевіряти мої сплати податків і тому подібне. Я зрозумів, що вияснили, що все сплачується, але знайшли цю річ, яку, чесно кажучи, я знав. Проте думав пронесе. Бо ж перевищення ліміту – це ж не порушення закону, а просто затупив і не перейшов вчасно на другу групу. Штраф безглуздий. І мені зараз треба заплатити понад 350 тис. грн. Ось настільки зараз мене все наздоганяє", - розповів Волошин.

Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Як зізнається Олександр, свого часу вони не подбали про укладення договору про співпрацю з бухгалтеркою, тож зараз він не може звинувачувати її у неналежному виконанні обов'язків. І додав, що раніше для нього ця сума була непосильною, проте зараз він готовий її сплатити в повному обсязі.

"Бухгалтер, яка не проконтролювала ліміт, це була подруга моєї мами. Але що ж, я грошей з неї не візьму, у нас договору жодного не було. І я просто втрапив на 350 тис. грн через некомпетентність іншої людини. На той момент 200-300 тис. грн для мене було взагалі п*зд*. Я собі щось так і розраховував, щоб минуло трохи більше часу, я почну більше заробляти й ця сума не буде для мене такою великою… Слава богу, так і сталося", - додав блогер.

Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Нагадаємо, нещодавно співачка Христина Соловій розповідала про борг перед продюсером і музикантом Святославом Вакарчуком. Артистка вже назвала кругленьку суму й причини заборгованості.

Волошина та інших відомих блогерів - до бази "Миротворець"! Через російські наративи!

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