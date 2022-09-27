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Український музикант Олексій Костилєв та фешен інфлюєнсер Адріана Туркевіч заручені Пресреліз

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Український музикант Олексій Костилєв та фешен інфлюєнсер Адріана Туркевіч заручені

Олексій не приховує, що поїздка пов'язана як з розвитком бізнесу Ninja, так і з творчими проектами.

Український репер та бізнесмен Олексій Костилєв зробив пропозицію своїй дівчині, блогеру та моделі Адріані Туркевич.

За словами дівчини, Олексій влаштував їй ідеальний сюрприз, виконавши дитячу мрію: потаємне питання “will you marry me?” пронеслось небом над узбережжям Майамі. Адріана відповіла «так», і пара поділилась новиною у мережі.

Підписники вже бурхливо обговорюють майбутнє весілля, хоч Олексій та Адріана поки не розкривають подробиць про планування урочистостей. Втім, немає сумнівів у тому, що воно буде стильним та яскравим.

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Наразі інфлюенсери діляться з аудиторією контентом із США: Олексій не приховує, що поїздка пов'язана як з розвитком бізнесу Ninja, так і з творчими проектами. Адріана зі свого боку активно розвиває свій фешн-блог і завойовує західний б'юті-ринок.

Дата публікації
Перегляди
511
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