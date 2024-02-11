Український режисер фільму "20 днів у Маріуполі" отримав престижну нагороду Америки

Мстислав Чернов під час промови нагадав міжнародній спільноті про жахи війни в Україні.

У ніч проти 11 лютого відбулася 76-та всесвітньо відома церемонія DGA Awards у Лос-Анджелесі.

Серед найвідоміших кіномитців був присутній і український режисер Мстислав Чернов. Він працював над стрічкою "20 днів у Маріуполі", яку до того ж номіновано на премію "Оскар".

Так, Гільдія режисерів США визнала стрічку українця найкращою у номінації "Видатні режисерські досягнення в документальному кіно". Про це повідомив офіційний сайт DGA Awards.

Після перемоги Мстислав виголосив свою промову, в якій згадав про щоденні обстріли України. Зокрема, і про напад росіян на його рідне місто Харків 9 лютого.

Мстислав Чернов і актор Джеффрі Райт / Фото: Associated Press

"Сьогодні атакували моє рідне місто Харків. Семеро людей були вбиті, серед яких троє дітей. Тому це сумний день. Я сповна усвідомлюю силу кіно, стоячи тут і дивлячись на вас. Тому що коли ці діти, ці люди намагаються втекти від обстрілів ув укриття, щоб впоратися зі страхом, вони дивляться фільми", - заявив режисер.

Зазначимо, церемонія DGA Awards є своєрідною репетицією відомої кінопремії "Оскар". Втім, чи дійсно картина "20 днів у Маріуполі" зможе обійти конкурентів і на другому заході – стане відомо вже 10 березня, коли у Лос-Анджелесі відбудеться урочиста церемонія вручення нагороди. Тим часом, дізнатися про всіх номінантів цьогорічного "Оскару" можна тут.

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