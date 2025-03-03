Український режисер фільму "Порцелянова війна" прибув на "Оскар-2025" з пухнастим героєм фільму

Стрічку про війну в Україні номіновано в категорії "Найкращий документальний фільм".

Просто зараз, 3 березня, у Лос-Анджелесі відбувається церемонія нагородження "Оскар-2025".

Український режисер Слава Леонтьєв і ще один його колега Брендан Белломо з командою фільму "Порцелянова війна" прибули на кінопремію. Разом з собою вони також взяли одного з головних героїв стрічки – песика Фродо.

Кіномитці обрали для свого виходу стримані чорні костюми та сукні. Крім того, до своїх образів вони додали брошки у формі прапора України, тим самим нагадуючи про війну на Батьківщині.

Команда фільму "Порцелянова війна" на "Оскарі-2025"

Команда фільму "Порцелянова війна" на "Оскарі-2025"

Команда фільму "Порцелянова війна" на "Оскарі-2025"

До слова, сам фільм розповідає про трьох українських художників: Славу Леонтьєва, його дружину Аню Стасенко та їхнього друга Андрія Стефанова. У сюжеті висвітлюється їхнє перебування у Харкові, що з першого дня повномасштабного вторгнення опинився під постійними ракетними обстрілами.

"Порцелянова війна" вкотре покликана довести, що боротьба з ворогом ведеться не лише за допомогою зброї, але й мистецтва. Чи переможе фільм у номінації – стане відомо згодом.

Тим часом редакція сайту ТСН.ua пильно слідкує за перебігом подій на церемонії премії "Оскар-2025" та веде текстову трансляцію, щоб першими сповістити про всіх лауреатів кінопремії.

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