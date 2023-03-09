Український режисер Голубков зняв кліп для російської співачки, яка підтримує війну в Україні - ЗМІ

Український режисер Тарас Голубков зняв кліп для російської артистки-путуністки Клави Коки, справжнє ім'я якої Клавдія Високова.

Утім, причетність кліпмейкера до знімань відеороботи намагаються приховати. Зокрема, на YouTube-каналі путіністки, де опублікований кліп на пісню "Замуж", в описі у якості режисера вказаний такий собі Макс Ірман, у якого майже немає підписників у соцмережах.

Тим часом актор Сергій Главчев, який теж брав участь у зніманнях кліпу, у своїх дописах у Facebook та Instagram вказав, що режисером відеороботи був саме Голубков. Щоправда, згодом він відредагував текст, прибравши звідти Тараса.

Спочатку Голубков був вказаний режисером, а вже згодом його ім'я видалили

Також за інформацією порталу "МУЗВАР", Голубков дійсно був режисером кліпу росіянки-путіністки. Це виданню підтвердила людина з близького оточення кліпмейкера.

До речі, є ще одне підтвердження того, що Тарас дійсно був режисером кліпу Клави Коки. На одному з російських музичних каналів вийшов сюжет, де показали процес знімання відеороботи. На кадрах можна помітити Голубкова.

Тарас Голубков у центрі фото, сидить на стільці / Фото: скриншот з відео

Зазначимо, Клава Кока – російська співачка. Ще до початку повномасштабного вторгнення Росії вона підтримувала війну на Донбасі та їздила туди з концертами. Також виконавиця неодноразово заявляла, що вважає Крим російським. Окрім цього, путіністка виступала на концерті у Лужніках, де святкувалася річниця вторгнення в Україну.

Клава Кока / Фото: instagram.com/klavacoca

Тим часом Тарас Голубков виїхав з України після початку повномасштабної війни. Як зазначає портал "МУЗВАР", він отримав дозвіл на виїзд від Мінкульту, як і скандальний комік Андрій Щегель.

Режисер співпрацював з росіянами ще до початку повномасштабної війни. Зокрема, він знімав кліпи для Клави Коки, Філіпа Кіркорова та Zivert.

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