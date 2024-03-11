Український режисер після отримання першого "Оскара" виголосив потужну промову і довів до сліз

Український режисер і відеограф Мстислав Чернов, фільм якого здобув перший "Оскар" для України, відреагував на свою перемогу.

Так, нещодавно стало відомо, що Україна стала володаркою свого першого "Оскара". Документальна українська стрічка "20 днів у Маріуполі" здобула визнання в номінації за "Найкращий повнометражний документальний фільм". Українська делегація після озвучення назви фільму не могла стримати емоцій від такого історичного моменту.

Тож, піднявшись на сцену, українські кіношники отримали свою гідно заслужену бронзову статуетку. А після режисер документальної стрічки Мстислав Чернов виголосив потужну промову перед всесвітньо відомими зірками та кіномитцями й зворушив усіх присутніх своїми словами.

Мстислав Чернов / Фото: Associated Press

"Для мене велика честь стояти на цій великій сцені. Я напевно, перший, хто хотів би, щоб цього фільму, за який отримую нагороду, мені ніколи не довелося знімати. І щоб Росія ніколи не нападала на Україну і не окуповувала наші міста. Я би віддав би все це, щоб Росія не вбивала десятки тисяч моїх співгромадян. Я віддав би все це, щоб звільнити усіх військовополонених, всіх бійців, які боронили свою землю, всіх цивільних, які зараз закатовані Росією. Але я не можу змінити історію, минуле. Але ми з найталановитішими людьми світу разом можемо зробити так, щоби виправити історію, і щоб правда перемогла. І щоб людей з Маріуполя і тих, хто віддав життя, ніколи не забули. Тому що кіно формує спогади, а спогади – історію. Дякую всім!", – гордо зі сцени заявив режисер фільму "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов.

А закінчив український кіномитець фразою: "Слава Україні!".

Окрім того, у коментарі іноземному виданню Vanity Fair Мстислав додав, що прагне, щоб фільм "20 днів у Маріуполі" здійснив неабиякий вплив на іноземців: "Сподіваюся, це донесе історію до більшої кількості людей, і вони побачать і почують українців".

Нагадаємо, у ніч проти 11 березня відбулася 96-та церемонія "Оскара-2024". Вже відомі всі лауреати кінопремії Оскар-2024.

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