Український співак після хейту виправдався за скандальні слова про Польщу: "Гумор не для всіх"

Лідер українського гурту "Пошлая Молли", співак Кирило "Блідий" Тимошенко після різкої критики виправдався за скандальні слова, що Польща має "вступити до російської імперії".

У своєму Instagram виконавець пояснив, що насправді мав на увазі. Він зазначив, що всього лиш жартував та робив пародію на росіянина, який приїхав за кордон. Кирило визнав, що його гумор в цьому випадку був некоректний.

"Мені здавалося, що цей прикол зчитується. Очевидно, що це товстелезний рофл. Це ліричний герой. Це пародія на імперського росіянина. Я просто стібався. Напевно, гумор не для всіх. Гумор некоректний у цій ситуації", - пояснив співак.

Український співак після хейту виправдався за слова, що Польща має "вступити до російської імперії"

Кирило також згадав, що він – українець. За його словами, він в жодному разі не підтримує Росію, яка розв'язала війну проти України.

"Яка російська імперія? Я українець, ви знаєте мою позицію. Очевидно, що це був жарт. Перепрошую за гостренький гумор", - додав артист.

Відповідні заяви Кирило зробив після того, як його почали критикувати в Мережі. До слова, у коментарях під дописом навіть поляки писали, які вимагають скасувати концерти гурту "Пошлая Молли" в Польщі.

Нагадаємо, нещодавно Кирило Тимошенко оскандалився заявою, що полякам треба "вступити до російської імперії". Окрім того, співак розхвалив російську мову та назвав польську такою, що дратує.

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