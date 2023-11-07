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Український співак після хейту виправдався за скандальні слова про Польщу: "Гумор не для всіх"

Український співак після хейту виправдався за скандальні слова про Польщу: "Гумор не для всіх"

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
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461
Час на прочитання
2 хв
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Український співак після хейту виправдався за скандальні слова про Польщу: "Гумор не для всіх"

Кирило Тимошенко / Фото: скриншот з відео

Виконавець пояснив, що насправді мав на увазі.

Лідер українського гурту "Пошлая Молли", співак Кирило "Блідий" Тимошенко після різкої критики виправдався за скандальні слова, що Польща має "вступити до російської імперії".

У своєму Instagram виконавець пояснив, що насправді мав на увазі. Він зазначив, що всього лиш жартував та робив пародію на росіянина, який приїхав за кордон. Кирило визнав, що його гумор в цьому випадку був некоректний.

"Мені здавалося, що цей прикол зчитується. Очевидно, що це товстелезний рофл. Це ліричний герой. Це пародія на імперського росіянина. Я просто стібався. Напевно, гумор не для всіх. Гумор некоректний у цій ситуації", - пояснив співак.

Український співак після хейту виправдався за слова, що Польща має "вступити до російської імперії"

Український співак після хейту виправдався за слова, що Польща має "вступити до російської імперії"

Кирило також згадав, що він – українець. За його словами, він в жодному разі не підтримує Росію, яка розв'язала війну проти України.

"Яка російська імперія? Я українець, ви знаєте мою позицію. Очевидно, що це був жарт. Перепрошую за гостренький гумор", - додав артист.

Відповідні заяви Кирило зробив після того, як його почали критикувати в Мережі. До слова, у коментарях під дописом навіть поляки писали, які вимагають скасувати концерти гурту "Пошлая Молли" в Польщі.

Нагадаємо, нещодавно Кирило Тимошенко оскандалився заявою, що полякам треба "вступити до російської імперії". Окрім того, співак розхвалив російську мову та назвав польську такою, що дратує.

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Дата публікації
Перегляди
461
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