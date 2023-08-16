Український співак розповів, як продюсер приніс додому гранату і погрожував йому

Український артист Parfeniuk, відомий за своїми хітами "Провела екскурсію", "Відриваючись" поділився приголомшливими подробицями співпраці з експродюсером.

Днями виконавець став героєм проєкту "Зе Інтерв'юер". У інтерв'ю артист зазначив, що з першим продюсером зустрівся через спільних знайомих. Розпочалось все на теплих дружніх стосунках. Проте, каже Parfeniuk, після підписання продюсерського договору стосунки змінились, робота зупинилась.

"У нього розпочались проблеми з головою, якщо по простому. Хтось йому привіз додому бойову гранату і на фоні тої картини у голові, яка у нього вибудовувалась, він почав вимагати у когось гроші, вважати, що його хтось "кинув на бабки". У цей час ми жили в одній квартирі, бо у нього почалися проблеми з грошима, він з'їхав, а я просто не розумів, що відбувається навколо", - розповідає Parfeniuk.

Parfeniuk

Виконавець додав, що про гранату вдома дізнався лише зі сторіз, коли продюсер виставив у Мережу відео з адресою квартири, тримаючи гранату в руках, зі словами: "Я зараз тут все у повітря підніму".

"У цей момент я був вдома, він зателефонував і сказав, що є 5 хвилин, аби зібратися, бо зараз буде "прийом". Я спустився, але думав, що це якийсь прикол, жарт, але насправді приїхали наряди поліції, він повів їх у квартиру, показав гранати. Далі ситуація перейшла в юридичну площину", - розповів артист.

Parfeniuk зазначив, що попри всю історію, він вдячний експродюсеру за знайомство з "правильними" людьми.

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