Український співак штурмує "Євробачення-2022" від республіки Сан-Марино

Артем Мурач представить пісню англійською мовою "Season boy".

Український музикант Art Demur (Артем Мурач) бере участь у відбірковому конкурсі на "Євробачення-2022" від республіки Сан-Марино – найстарішої держави в Європі. Про це повідомляє оргкомітет конкурсу.

"У Сан-Марино цього року нововведення: вперше обирають кандидата окремо серед європейських артистів, та окремо – серед молодих музикантів з усього світу. Вирішили, що запросять 9 визнаних зірок і одночасно оберуть на конкурсі 9 нових імен серед іноземців; всі ці музиканти зрештою зійдуться у фіналі. Я став єдиним українцем, який бере участь у цьому відборі", – пояснює Артем Мурач.

5 січня 2022 року Артем представить перед журі на сцені театру Titano у Сан-Марино пісню англійською мовою "Season boy", відібрану організаторами для цьогорічного конкурсу.

"Це енергійна диско-поп композиція про легковажного хлопця, який не хоче закохуватися, а шукає лише розваг. Легка, танцювальна, добре запам'ятовується... Мені хотілося, щоб, слухаючи її, попри зимові холоди кожен згадав найяскравіші моменти свого літа. Цю ж пісню – правила таке дозволяють – я подав і на національний відбір на Євробачення-2022 від України, і це подвійний шанс заявити не тільки про себе, а й про країну", - пояснює Art Demur.

У музиканта вже був досвід участі у Євробаченні – у фіналі конкурсу 2017 року, який відбувався у Києві, він виступав у складі команди Австрії.

Фінал відбору в Сан-Марино, на якому визначать представника країни для цьогорічного конкурсу, відбудеться 19 лютого 2022 року. А саме "Євробачення-2022" відбудеться наступного року від 10 до 14 травня в італійському Турині.

Art Demur (Артем Мурач) - співак та композитор, журналіст та викладач, учасник "Голосу країни" та "Євробачення-2017" у команді Австрії.

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