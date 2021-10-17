Український співак та блогер освідчився коханій на концерті гурту "Скай": не обійшлося без курйозу

Український співак та блогер освідчився коханій на концерті гурту "Скай": не обійшлося без курйозу

Після того, як кохана Івана Марунича сказала "так", шоумен кинувся її обіймати, що аж випустив коробку з обручкою на підлогу.

Соліст гурту Karta Svitu та блогер Іван Марунич зробив пропозицію руки і серця своїй коханій Світлані Гребенюк.

Музикант освідчився на концерті гурту "Скай". Відео романтичного моменту опублікувала у соцмережах ведуча "1+1" Марічка Падалко.

Не обійшлося і без курйозу. Після того, як кохана Марунича сказала "так", шоумен кинувся її обіймати, що аж випустив коробку з обручкою на підлогу. Та співак не розгубився, підняв обручку та надягнув її на палець Світлани, після чого вручив дівчині величезний букет квітів.

Нагадаємо, що влітку цього року чимало українських та голлівудських пар зв’язали себе путами шлюбу. Хто саме, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Раніше мер Києва Віталій Кличко разом із солістом гурту Karta Svitu Іваном Маруничем виконали пісню "Одного дня я стану мером".

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