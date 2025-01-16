Український співак Tumazar оголосив про завершення кар'єри і здивував причиною

Український перспективний співак Назар Туманик, який виступав під псевдонімом Tumazar, оголосив про звершення кар'єри і назвав причину.

Про своє рішення музикант повідомив в Instagram-stories. Артист поділився, що коли його друзі активно розвивають співочу кар'єру, він вирішив її завершити. Точні причини Туманик не вказує, адже, як стверджує, їх дуже багато і не про всі він може розповісти. Однак на рішення завершити кар'єру вплинули, зокрема, гроші. Як говорить Назар Туманик, у творчість доводиться чимало вкладатися, а заробітку вона не приносить. Тож Tumazar вирішив зосередитися на інших сферах діяльності.

Tumazar (Назар Туманик)

"Коли всі мої друзі вирішили йти на "Євробачення", я вирішив завершити кар'єру співака. Чому я вирішив завершити кар'єру співака? Насправді, друзі, я б дуже хотів вам розповісти і поділитися цим, але, на жаль, деякі речі розповідати не можна. Та насправді там причин дуже-дуже багато, одна з яких – це гроші. Я людина, яка обожнює гроші і не любить їх витрачати", – поділився артист.

Зазначимо, Tumazar прославився в Мережі як блогер. Він знімав ролики, де вчив англійської мови. Згодом Туманик почав співати. В його творчому доробку є трек із Дмитром Монатіком "Мила, не плач". Також у співпраці з виконавицею Кажанною у Tumazar вийшла композиція "Плач", яка стала вірусною в Мережі.

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