Український співак з-за кордону оскандалився заявою: "Байдуже на Україну і на трагедії щодня"

Артист поділився своїми роздумами та переживаннями та нарвався на хейт.
Український співак з Тернопільщини Zbaraski, справжнє ім'я якого Іван Збарський, зробив скандальну заяву у Мережі.
Артист, який нібито виїхав до Нідерландів за три тижні до початку повномасштабного вторгнення, поділився своїми роздумами, страхами та переживаннями. Серед іншого музикант зізнався, що втомився від багатьох речей, в тому числі й від війни. Zbaraski написав, що йому байдуже на Україну і на трагедії, які щодня відбуваються в країні. Також співаку все одно й на трагедію, яка виникла внаслідок підриву Каховської ГЕС, хоча сам він випустив пісню про це та робив благодійний збір.
"Мені байдуже на Україну. Я сиджу тут і роблю вигляд, що щось роблю, що волонтерю і це добре. Мені байдуже на Каховку і на трагедії щодня. Я не знаю, яку ціль переслідую, коли пишу пісні про війну... Я підключив збір на пісню, бо так правильно", - описав свій стан музикант.
Вочевидь, Zbaraski поділився своїми переживаннями та страхами та натякнув, що його психоемоційний стан погіршився. Однак багато хто не оцінив такої відвертості артиста. Співаку у коментарях написали, що втомитися від війни – це нормально, але жалітися з-за кордону – це безглуздя.
- Не витягувати — ок. Висирати подібну дурню назагал, сидячи у Європі, — не ок. Це не відвертість, це нікчемність.
- Байдуже на Україну, Каховку, трагедії? Перепрошую, але можна підбирати слова. Військові не втомилися? Отож бо. Дуже неемпатично. Завжди можна звернутися за психологічною допомогою, якщо ви не витягуєте, це ок!
- Відмовляйся від громадянства, якщо тобі на Україну байдуже.
Зазначимо, Іван Збарський – український музикант, який свого часу співпрацював Вовою зі Львова й Alina Pash. Наразі він перебуває у Нідерландах, куди виїхав нібито до початку повномасштабної війни.
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