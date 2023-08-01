Український співак з-за кордону оскандалився заявою: "Байдуже на Україну і на трагедії щодня"

Український співак з Тернопільщини Zbaraski, справжнє ім'я якого Іван Збарський, зробив скандальну заяву у Мережі.

Артист, який нібито виїхав до Нідерландів за три тижні до початку повномасштабного вторгнення, поділився своїми роздумами, страхами та переживаннями. Серед іншого музикант зізнався, що втомився від багатьох речей, в тому числі й від війни. Zbaraski написав, що йому байдуже на Україну і на трагедії, які щодня відбуваються в країні. Також співаку все одно й на трагедію, яка виникла внаслідок підриву Каховської ГЕС, хоча сам він випустив пісню про це та робив благодійний збір.

"Мені байдуже на Україну. Я сиджу тут і роблю вигляд, що щось роблю, що волонтерю і це добре. Мені байдуже на Каховку і на трагедії щодня. Я не знаю, яку ціль переслідую, коли пишу пісні про війну... Я підключив збір на пісню, бо так правильно", - описав свій стан музикант.

Скандальний допис Івана Збарського, він же Zbaraski / Фото: instagram.com/ivanzbaraski

Вочевидь, Zbaraski поділився своїми переживаннями та страхами та натякнув, що його психоемоційний стан погіршився. Однак багато хто не оцінив такої відвертості артиста. Співаку у коментарях написали, що втомитися від війни – це нормально, але жалітися з-за кордону – це безглуздя.

Не витягувати — ок. Висирати подібну дурню назагал, сидячи у Європі, — не ок. Це не відвертість, це нікчемність.

Байдуже на Україну, Каховку, трагедії? Перепрошую, але можна підбирати слова. Військові не втомилися? Отож бо. Дуже неемпатично. Завжди можна звернутися за психологічною допомогою, якщо ви не витягуєте, це ок!

Відмовляйся від громадянства, якщо тобі на Україну байдуже.

Іван Збарський, він же Zbaraski / Фото: instagram.com/ivanzbaraski

Зазначимо, Іван Збарський – український музикант, який свого часу співпрацював Вовою зі Львова й Alina Pash. Наразі він перебуває у Нідерландах, куди виїхав нібито до початку повномасштабної війни.

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