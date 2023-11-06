Український співак зганьбився заявою про Польщу і закликав поляків "вступити до російської імперії"

Соліст українського гурту "Пошлая Молли", співак Кирило Тимошенко розкритикував польську мову та видав порцію маячні про Польщу.

У своєму Instagram музикант, який нині перебуває за кордоном, заявив, що його дратує польська мова. Натомість співак взявся розхвалювати російську та порадив полякам вчити саме її, адже вона, на його думку, є "нормальною".

Та на цьому порція маячні від Кирила Тимошенка не закінчилася. Він видав, що Польщі взагалі варто "вступити до російської імперії". Весь свій спіч музикант супроводжував лайкою.

"Знаєте, що мене дратує в Польщі? Мене дратує польська мова. Я не розумію, нащо говорити цією йо**ною мовою, коли є російська мова. Я не розумію…Чуваки, просто вивчіть, бл*дь, російську і говоріть нормальною мовою. Є ж російська імперія. Просто вступіть у неї, бл*ль, як раніше. І говоріть нормальною мовою, довб***би", - висловився співак.

Український співак зганьбився заявою, що "Польщі треба вступити до Російської імперії"

Примітно те, що в гурту "Пошлая Молли" у листопаді та грудні цього року заплановані концерти в Польщі. Зокрема, артисти збираються виступити у Варшаві, Гданську, Познані та Кракові.

Нагадаємо, "Пошлая Молли" – український гурт, який заснували у Харкові. Свою славу музиканти здобули в Росії, де жили, гастролювали та активно будували кар'єру. Коли почалася повномасштабна війна, артистки покинули РФ та оселилися за кордоном. Колектив продовжує давати активно концерти та навіть виступає з прапорами України. Однак це не завадило їм випустити пісню з російською виконавицею.

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