Український суд заочно арештував та оголосив у міжнародний розшук Олега Газманова

Венедіктова порекомендувала Газманову шукати юристів.

Український суд заочно арештував та оголосив у міжнародний розшук скандального російського виконавця Олега Газманова, який підтримує війну Росії проти України.

Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

"Хочу вас офіційно як український прокурор поінформувати про те, що український суд погодився з клопотанням українських прокурорів і дозволив їм заарештувати вас з метою доставки на територію України для обрання запобіжного заходу. Українські прокурори добре усвідомлюють ту обставину, що добровільно ви не з'явитеся до українського суду, та й на гастролі до нас у гості навряд чи збираєтесь. Тому ми змушені ініціювати процедуру оголошення вас у міжнародний розшук", - написала Венедітова.

Також Венедіктова порекомендувала Газманову тепер шукати хороших юристів за кордоном.

Раніше Україна оголосила у міжнародний розшук російського режисера та актора Микиту Михалкова через підтримку російської війни.