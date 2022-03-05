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Український суд заочно арештував та оголосив у міжнародний розшук Олега Газманова

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Український суд заочно арештував та оголосив у міжнародний розшук Олега Газманова

Венедіктова порекомендувала Газманову шукати юристів.

Український суд заочно арештував та оголосив у міжнародний розшук скандального російського виконавця Олега Газманова, який підтримує війну Росії проти України. 

Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. 

"Хочу вас офіційно як український прокурор поінформувати про те, що український суд погодився з клопотанням українських прокурорів і дозволив їм заарештувати вас з метою доставки на територію України для обрання запобіжного заходу. Українські прокурори добре усвідомлюють ту обставину, що добровільно ви не з'явитеся до українського суду, та й на гастролі до нас у гості навряд чи збираєтесь. Тому ми змушені ініціювати процедуру оголошення вас у міжнародний розшук", - написала Венедітова. 

Також Венедіктова порекомендувала Газманову тепер шукати хороших юристів за кордоном. 

Раніше Україна оголосила у міжнародний розшук російського режисера та актора Микиту Михалкова через підтримку російської війни. 

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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