Український військовий записав звернення до MONATIK і показав, що артист передав на фронт

Український мультиартист MONATIK продовжує збирати гроші для України.

Нині виконавець перебуває в масштабному світовому турі "ART Оборона", де на весь світ розповідає про страшне горе, яке кожного дня відбувається в нашій країні через злочини російської влади.

В мережі з'явилося відео, де українські військові дякують MONATIK за те, що після серії чергових концертів він направив до України необхідне обладнання. Так, воєнний Мадяр, який перебуває у самому епіцентрі розгортання подій, записав відео, у якому звертається до українського артиста із вдячністю.

Крім того, MONATIK продовжує об'єднувати артистів, підтримувати творчих особистостей та популяризувати на своїх концертах різні жанри музики. Так артист долучає до своїх концертів інших зірок. Наприклад, в Мюнхені з MONATIK виступив Сергій Бабкін та виконав свій легендарний хіт "Де би я". А от у Франкфурті до "ART Оборони" доєдналася KOLA і заспівала разом з MONATIK "Чи разом?".

З перших днів війни MONATIK займається волонтерською та просвітницькою діяльністю, збирає гуманітарну допомогу для воєнних та їхніх сімей, а також допомагає творчим особистостям.

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