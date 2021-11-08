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Українського актора Томусяка прибрали з "чорного списку" Мінкульту

Українського актора Томусяка прибрали з "чорного списку" Мінкульту

Валентин Томусяк / instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

Артиста помилково внесли до "чорного списку".

СБУ прибрала українського актора Валентина Томусяка з переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Артиста помилково внесли до "чорного списку" Мінкульту. Він нібито знімався в російському пропагандистському фільмі "Солнцепек". Пізніше дружина актора Катерина пояснила, що до російської картини "Солнцепек" Томусяк жодним чином не причетний. Вона зв'язувалась з СБУ та Мінкультом, аби вони звернули увагу на цю ситуацію і розібралися у ній. Сьогодні актора прибрали з переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Валентин Томусяк / © instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k
Валентин Томусяк / instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

До слова, наразі у "чорному списку" перебуває 208 осіб. Так, аби виправити свою помилку, СБУ довелося прибрати з переліку 54 російських артистів.

Зазначимо, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко прокоментував внесення українського актора, Валентина Томусяка, до "чорного списку". Політик зазначив, що система потребує допрацювання.

Пізніше СБУ звернулася до актора Томусяка після того, як внесла його помилково до "чорного списку". Відомство попросило вибачення у артиста.

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