Українського блогера Івангая звинуватила у зґвалтуванні колишня дівчина-росіянка, коли їй було 14

Івангай та Мар'яна Ро

Реклама

Колишня дівчина українського блогера-мільойнника Івангая – росіянка Мар'яна Ро – звинуватила його в зґвалтуванні.

Пара перебувала в стосунках від 2014-го до 2016 року. Спочатку вони разом були в Японії, куди Іван Рудський, справжнє ім'я блогера, переїхав до Мар'яни, а потім оселилися в Москві. Свій розрив пара особливо не коментувала, лиш давала зрозуміти, що в стосунках було далеко не все ідеально. А це ж їхня історія кохання знову почала обговорюватися в Мережі. Користувачі звернули увагу, що на момент їхніх стосунків Мар'яна була неповнолітньою, тоді ж як Івану вже виповнилося 18 років.

Івангай не став мовчати, а прокоментував закиди. Блогер заявив, що на момент початку їхній стосунків і сам був неповнолітнім. Також Рудський стверджує, що вік згоди в Японії тоді був від 13 років. Окрім того, він заявив, що сам був жертвою психологічного і фізичного насильства, мовляв, дівчина маніпулювала ним, агресивно поводилася та шантажувала самогубством. Ба більше, блогер стверджує, що її батьки вимагали в нього гроші.

Реклама

Івангай і Мар'яна Ро

"Коли ми познайомилися, то мені було 17 років. Наші стосунки минали в Японії, де вік згоди на той момент складав 13 років. У цих стосунках жертвою психологічного та фізичного насильства був я. З її боку я зіткнувся з погрозами суїциду, неконтрольованою агресією, псуванням майна та справжнім емоційним шантажем. Будь-яка моя спроба поговорити про розрив викликала страшну реакцію. Вона хапалася за ніж, погрожуючи накласти на себе руки. Але тиск був не лише психологічний. Її сім'я також втручалася. Мене шантажували, і зрештою я заплатив її батькові мільйон рублів. Незабаром після цього гроші почала вимагати її мама", - стверджує блогер.

Допис Івангая

Заяву Іванагая вже прокоментувала Мар'яна Ро. Блогерка спростовує ці звинувачення. Ба більше, вона звинуватила колишнього обранця у зґвалтуванні. Мар'яна заявила, що Івангай примусив її вступити в сексуальний зв'язок. При цьому, за словами Ро, їй було 14 років, а йому – 18. На тлі цього у блогерки виникла психологічна травма, з якою вона боролася чимало років. Також вона наголосила, що її батьки не брали жодних грошей в Івангая, мовляв, це все видумки людини, яка "втратила зв'язок з реальністю через речовини". Окрім того, блогерка заявила, що стала через Рудського залежною від канабісу у 15 років. За її словами, вона намагалась піти, але Івангай не давав їй цього зробити, а після розриву нібито переслідував її.

"Мені було 14 років, коли мене примусив Іван Рудський, йому було 18. Він навіщось пише про те, що в Японії вік згоди – 13 років. На Хоккайдо він від 18 років. До того ж згоди не було. Після того, як ці стосунки закінчилися, я ще багато років працювала над цією травмою. У мене було сильне відторгнення близькості, мені ставало погано від усього, що пов'язане із сексом, геніталіями та тілесним контактом. Думки про суїцид у мене з'явилися через те, що я опинилася в повній залежності. Жодних грошей моїй родині він ніколи не давав. Через цю людину я, будучи 15-річним підлітком, виявилася залежною від канабісу. Я неодноразово намагалася скинути цей баласт і піти, але він ридав і благав мене не кидати його, адже у нас кохання", - говорить блогерка.

Допис Мар'яни Ро

Допис Мар'яни Ро

В Івангая знайшлося, що відповісти на це. Блогер запевняє, що згода на інтим була. Також він стверджує, що не був агресором у стосунках, а навпаки. Івангай знову додав, що намагався піти від Мар'яни й не раз, але вона нібито постійно погрожувала самогубством. Також він заявив, що вона сама почала вживати канабіс. А що стосується її закидів, що він нібито через речовини втратив зв'язок із реальністю, то це спроба дискредитувати його слова.

Реклама

"Вона стверджує, що все відбувалося без згоди, але згода була завжди. Я не був агресором, а навпаки, наші стосунки будувалися на моєму коханні та обожнюванні. Погрози суїцидом були її головним інструментом маніпуляції щоразу, коли я намагався розірвати стосунки. В історії з канабісом не я її "примушував", а вона забороняла мені курити на самоті під приводом, що "так роблять тільки наркомани". А тепер спроба виставити мене "наркоманом, який втратив зв'язок з реальністю", це просто спроба дискредитувати мої слова. Те, про що вона говорить, було рецептурними ліками від безсоння", - відповів блогер.

Допис Івангая

Нагадаємо, нещодавно довкола українського актора Костянтина Темляка розгорівся гучний скандал. Колишня дівчина артиста звинуватила його в психологічному та фізичному насильстві над нею. Врешті, ексобраницю Темляка визнали потерпілою у справі про домашнє насильство. Наразі триває слідство.