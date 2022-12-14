Українську блогерку Парфільєву обікрали в 5-зірковому готелі Туреччини

Відому українську блогерку-мільйонницю Тетяну Парфільєву обікрали в 5-зірковому готелі Туреччини. У фотоблогу зірка розповіла, як це трапилося.

Так, Тетяна з чоловіком поїхала на відпочинок. У готелі Туреччини подружжя заселили до номера, де був запах цигарок. Пара попросила їх переселити до іншої кімнати. Та перед тим Тетяна, коли мила руки, зняла каблучки і забула про них.

Пропажу блогерка помітила не одразу, а вже дорогою до ресторану. Знаменитість сподівалася, що з ними нічого не трапиться, і їй повернуть каблучки. Утім, адміністрація готелю сказала, що нічого вона в номері не залишала.

Тетяна Парфільєва з чоловіком / Фото: instagram.com/tanyaparfileva

"Коли ми повернулися, персонал сказав, що нічого не знайшли. Ми спілкувалися з персоналом чотири години, навіть поліція приїхала, але готель відмовився перевірити речі персоналу, який був у номері одразу після нас. Адміністрація готелю відмовилася нам допомогти і сказала, що, можливо, ми самі заховали ці каблучки", - поскаржилася Тетяна.

Блогерка запевнила, що здогадується, хто вкрав каблучки – це зробив чоловік, який прибирав номер. За словами Тетяни, на відео з камер спостереження його поведінка була дивною. Утім, поліція розвела руками, а адміністрація готелю не пішла назустріч.

"Це ненормально, що ти боїшся залишити свої речі в номері готелю. Ненормально ставити своїх співробітників у пріоритет над клієнтами. Це ненормально, коли ти телефонуєш до поліції, офіцери вітають керівників готелю обіймами, демонструють їм свою лояльність і байдужість до жертви, кажучи, що вони нічого не можуть зробити..." - обурилася знаменитість.

Тетяна додала, що засмутилася не через те, що вартість каблучок чимала. Ці прикраси їй на весілля подарував чоловік, і вони для неї дуже важливі та цінні.

Каблучки Тетяни Парфільєвої / Фото: instagram.com/tanyaparfileva

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