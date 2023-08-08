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Українську режисерку Таню Муіньо номінували на престижну музичну премію MTV Video Music Awards 2023

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
194
Час на прочитання
2 хв
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Українську режисерку Таню Муіньо номінували на престижну музичну премію MTV Video Music Awards 2023

Таню Муіньо / Фото: instagram.com/tanumuino

На нагороду претендує кліп українки для Doja Cat.

Відома українська кліпмейкерка Таню Муіньо отримала номінацію на престижну музичну премію MTV Video Music Awards 2023.

Щорічно у списку претендентів на нагороду опиняються світові зірки та їхні суперхіти. Цього року Муньо потрапила у номінацію "Найкраща режисура" за кліп для американської співачки Doja Cat на пісню "Attention". Окрім того, кліп буде змагатися в номінації "Відео року". 

За місяць кліп зібрав понад 16 мільйонів переглядів на YouTube-каналі Doja Cat та більше 652 тисяч вподобань.

Разом з Муіньо у номінацію "Найкраща режисура" також потрапили:

  • Drake – "Falling Back" – OVO/Republic Records - режисер X (Жульєн Крістіан Лутц)
  • Кендрік Ламар – "Count Me Out" – режисери Дейв Фрі та Кендрік Ламар
  • Megan Thee Stallion – "Her" – режисер Колін Тіллі
  • Sam Smith, Kim Petras – "Unholy" – режисер Флорія Сігісмонді
  • SZA – "Kill Bill" – режисер  Крістіан Бреслауер
  • Тейлор Свіфт – "Anti-Hero" – режисер Тейлор Свіфт

Також до номінантів премії MTV Video Music Awards 2023 потрапив кліп гурту Imagine Dragons на трек "Crushed", який був знятий в українському селі Новогригорівка Миколаївської області. Героєм відео став 14-річний хлопець Сашко, який вижив в окупації. Кліп буде змагатися в категорії "Відео задля добра".

Нагадаємо, що Таню Муіньо вже протягом декількох років співпрацює переважно з іноземними зірками. Українка знімає кліпи для світових артистів та вже двічі була номінована на премію "Греммі". В Україні Таню робила відео для Дмитра Монатіка, Наді Дорофєєвої, Насті Каменських та інших зірок.

Раніше сайт ТСН.ua розповів, з якими знаменитостями Муньо знімала відеороботи - у переліку Брітні Спірс, Кетті Пері, Гаррі Стайлз.

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Дата публікації
Перегляди
194
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