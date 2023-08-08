Українську режисерку Таню Муіньо номінували на престижну музичну премію MTV Video Music Awards 2023

Відома українська кліпмейкерка Таню Муіньо отримала номінацію на престижну музичну премію MTV Video Music Awards 2023.

Щорічно у списку претендентів на нагороду опиняються світові зірки та їхні суперхіти. Цього року Муньо потрапила у номінацію "Найкраща режисура" за кліп для американської співачки Doja Cat на пісню "Attention". Окрім того, кліп буде змагатися в номінації "Відео року".

За місяць кліп зібрав понад 16 мільйонів переглядів на YouTube-каналі Doja Cat та більше 652 тисяч вподобань.

Разом з Муіньо у номінацію "Найкраща режисура" також потрапили:

Drake – "Falling Back" – OVO/Republic Records - режисер X (Жульєн Крістіан Лутц)

Кендрік Ламар – "Count Me Out" – режисери Дейв Фрі та Кендрік Ламар

Megan Thee Stallion – "Her" – режисер Колін Тіллі

Sam Smith, Kim Petras – "Unholy" – режисер Флорія Сігісмонді

SZA – "Kill Bill" – режисер Крістіан Бреслауер

Тейлор Свіфт – "Anti-Hero" – режисер Тейлор Свіфт

Також до номінантів премії MTV Video Music Awards 2023 потрапив кліп гурту Imagine Dragons на трек "Crushed", який був знятий в українському селі Новогригорівка Миколаївської області. Героєм відео став 14-річний хлопець Сашко, який вижив в окупації. Кліп буде змагатися в категорії "Відео задля добра".

Нагадаємо, що Таню Муіньо вже протягом декількох років співпрацює переважно з іноземними зірками. Українка знімає кліпи для світових артистів та вже двічі була номінована на премію "Греммі". В Україні Таню робила відео для Дмитра Монатіка, Наді Дорофєєвої, Насті Каменських та інших зірок.

Раніше сайт ТСН.ua розповів, з якими знаменитостями Муньо знімала відеороботи - у переліку Брітні Спірс, Кетті Пері, Гаррі Стайлз.

Читайте також: