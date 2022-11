Українську режисерку Таню Муіньо вдруге номінували на премію "Греммі"

Українську режисерку Таню Муіньо вдруге висунули на престижну музичну премію "Греммі-2023" в номінації "Найкраще музичне відео".

Кліп "As it Was" українка зняла для британського виконавця Гаррі Стайлса, про це стало відомо під час оголошення усіх номінантів премії.

Греммі-2023

За сім місяців відео зібрало на YouTube понад 360 мільйонів переглядів та більше 6,3 мільйонів лайків.

Відео вже отримало декілька престижних нагород на MTV Video Music Award у номінаціях "Найкраща операторська робота" та "Найкраще попвідео".

Нагадаємо, що Таню Муіньо вже не вперше номінують на "Греммі". Торік режисерка опинилася в тій самій номінації за кліп "Montero" ("Call Me By Your Name") репера Lil Nas X.

Також цьогоріч Муіньо зняла кліп у синьо-жовтих кольорах для дуетної пісні Елтона Джона та Брітні Спірс.

