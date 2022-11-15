Українську режисерку Таню Муіньо вдруге номінували на премію "Греммі"

Кліпмейкерка зробила відео для Гаррі Стайлса.
Українську режисерку Таню Муіньо вдруге висунули на престижну музичну премію "Греммі-2023" в номінації "Найкраще музичне відео".
Кліп "As it Was" українка зняла для британського виконавця Гаррі Стайлса, про це стало відомо під час оголошення усіх номінантів премії.
За сім місяців відео зібрало на YouTube понад 360 мільйонів переглядів та більше 6,3 мільйонів лайків.
Відео вже отримало декілька престижних нагород на MTV Video Music Award у номінаціях "Найкраща операторська робота" та "Найкраще попвідео".
Нагадаємо, що Таню Муіньо вже не вперше номінують на "Греммі". Торік режисерка опинилася в тій самій номінації за кліп "Montero" ("Call Me By Your Name") репера Lil Nas X.
Також цьогоріч Муіньо зняла кліп у синьо-жовтих кольорах для дуетної пісні Елтона Джона та Брітні Спірс.
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