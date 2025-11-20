Український актор після втрати пальця на руці зізнався, як змінилось його життя: "Є певні складнощі"

Артур Логай / © instagram.com/logai.arthur

Відомий український актор Артур Логай, якому відірвало палець в розважальному центрі, зізнався, як змінилося його життя.

Жахливий інцидент стався влітку. Артур Логай в Instagram-stories зізнається, що вже звик. Щоправда, певні складнощі все ж таки є. За словами артиста, іноді він може вдаритись об щось фалангою пальця чи зачепитись, а це боляче, оскільки місце зі швом ще чутливе. Також актор відчуває останнім часом фантомні болі.

Окрім того, Артур Логай може впустити щось із рук. Щоправда, навіть тут знаменитість не втрачає почуття гумору та жартує, що в нього тепер є правдоподібна відмазка "діряві руки".

"Можна сказати, що звик. Є певні складнощі, але вони мінімальні. Інколи вдаряюсь цим огризком, коли щось швидко хочу взяти, чіпляюсь за карман. Це боляче, бо палець все ще чутливий на місці шву. Останнім часом став "нити", хоча до того вже не болів від вересня. До того були фантомні відчуття. Ну і можу щось впустити з рук, але тепер залізне і правдиве виправдання: руки діряві", - поділився актор.

Зазначимо, у серпні Артур Логай повідомив, що серйозно травмувався в одному з розважальних центрів Києва. Артистові відірвало палець на скеледромі. Інцидент стався через те, що актор не зняв обручку.