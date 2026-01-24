Український артист балету оскандалився появою у "Лебединому озері": у чоловіка анулювали бронювання

Сергій Кривоконь / © instagram.com/kryvokonsergii

Реклама

Зірку Національної опери України Сергія Кривоконя та його дружину, приму-балерину Наталію Мацак, різко розкритикували.

Зірок наздогнала критика після того, як вони приєдналися до United European Ballet і вирішили у Швейцарії виступити у балеті «Лебедине озеро», поставленому російським режисером Левом Івановим. За інформацією театру, Кривоконю вдалося отримати бронювання для гастролей Європою, однак після публічного резонансу його анулювали.

«Артистам балету Національної опери України Наталії Мацак та Сергію Кривоконю на підставі їхніх заяв відповідно до чинного законодавства України була надана відпустка. Про їхні плани, зокрема, щодо участі у виконанні творів російської класики, театру заздалегідь не було відомо і жодної інформації з цього приводу від них або з інших джерел ми не отримували. У подальшому із соціальних мереж стало відомо про їхню участь у балеті „Лебедине озеро“, що, безумовно, викликало обурення, оскільки порушує норми корпоративної етики та рішення колективу щодо неучасті у виставах російських авторів. Враховуючи викладене, бронювання Сергія Кривоконя було анульовано», — прокоментувала ситуацію Нацопера в коментарі LB.ua.

Реклама

Дата публікації 14:38, 23.01.26 Кількість переглядів 43 Українські балеруни виступили на… російському балеті! скандал набирає обертів

До слова, інцидент розкрила колега танцівників, балерина Вікторія Зварич, яка підкреслила, що участь Кривоконя та Мацак у постановці популяризує культуру країни-агресора й несе репутаційні ризики для театру.

У Національній опері пообіцяли, що інцидент не залишиться без уваги. Після початку війни колектив ухвалив рішення вилучити твори російських композиторів із репертуару. Вже з офіційного сайту театру прибрали імена Кривоконя та Мацак із складу трупи. Міністерство культури України також засудило вчинок: участь українських артистів у виставах за творами російських композиторів під час війни вважають неприпустимою.

Нагадаємо, нещодавно актор Олександр Рудинський висловив обурення після появи серед номінантів на «Оскар-2026» росіян.