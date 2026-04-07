Український блогер-мільйонник після зречення від України одружився з відомою росіянкою в РФ

Артур Бабіч і Анна Покров

Скандальний блогер Артур Бабіч, який народився на Дніпропетровщині, остаточно закріпив свій вибір під час війни в Україні — не лише політичний, а й особистий.

Тепер він офіційно пов’язав життя з країною-агресоркою, одружившись із росіянкою. Обраницею зрадника стала блогерка-мільйонниця Анна Покров. Пара, яка перебуває у стосунках уже п’ять років, потайки розписалася у Санкт-Петербурзі. Без гостей, зате з показовою демонстрацією обручок у державі, яка щодня вбиває українців. Пишне весілля вони планують зіграти влітку.

До слова, колишній українець Артур Бабчіч обрав проросійську позицію вже давно. Ще до повномасштабної війни він виїхав до Росії, де почав будувати кар’єру. А 2020 року почав крутити роман з росіянкою Анною Покров.

2022 року чоловік виїжджав до США перечекати перші дні великої війни, але згодом повернувся через перспективи кривавих заробітків в РФ. Згодом він не просто залишився в Росії, а й почав відверто підігравати кремлівській риториці. Бабіч публічно вихваляв російську владу та навіть заявляв про готовність воювати на боці окупантів — проти власної Батьківщини.

Апогеєм цього падіння стало отримання російського громадянства наприкінці минулого року. На тлі щоденних обстрілів українських міст, зокрема і його рідної Дніпропетровщини, блогера це, схоже, зовсім не бентежить — навпаки, він із усмішкою хизувався паспортом країни-терористки та без сорому називав її «домом».