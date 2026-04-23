Український співак поскаржився на проблеми зі здоров'ям і показався у кардіолога: "Дострибався на концерті"

Юлік / © instagram.com/julikofficial

Український співак Юлік після нещодавнього сольного концерту у Львові вирішив перевірити стан здоров'я та звернувся до кардіолога.

У своєму Instagram виконавець опублікував фото з медичного кабінету, супроводивши його підписом, що інтригує. Зокрема, він зазначив, що прийшов на ЕКГ (електрокардіографія) до спеціаліста через стрибки тиску після сильних емоцій.

“Прийшов на ЕКГ до класного спеціаліста, щось після емоцій тиск скаче — це все ваша шалена енергетика. Жити буду — все ок. Тахікардія висока”, — ділиться артист.

Допис Юліка / © instagram.com/julikofficial

Ймовірно, причиною такого стану стала потужна віддача під час виступу. Нагадаємо, днями у Львові відбувся великий сольний концерт Юліка, який зібрав повний зал і став однією з найгучніших подій для шанувальників артиста.

Прихильники активно відреагували на допис співака, підтримавши його в коментарях та побажавши міцного здоров'я. Багато хто також зазначив, що емоції після живих виступів можуть мати сильний вплив навіть на фізичний стан артистів.

Наразі сам Юлік не повідомляє про серйозні проблеми зі здоров'ям, тож, ймовірно, йдеться лише про реакцію організму на перевантаження та емоційний підйом після концерту.

