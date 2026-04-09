Український ведучий видав свої джерела доходу і скільки заробляє: "Вперше кажу, що цим займаюсь"

Крім основної діяльності, інтерв’юер має ще додаткові проєкти.

Віра Хмельницька
Слава Дьомін

Слава Дьомін / © instagram.com/slavademin_official

Український інтерв’юер та ведучий Слава Дьомін чесно розповів про свої заробітки під час війни в Україні.

За словами зірки, його діяльність не обмежується лише радіо і блогерством. Крім своєї основної діяльності, Дьомін також продюсує інших. В коментарі «Ранок у великому місті» шоумен зізнався, що сприяє розвитку одразу восьми YouTube-проєктів на різну тематику, зокрема і власних.

Крім того, інтерв’юер дає приватні поради публічним людям з майстерності ведення діалогу на інтерв’ю. Щоправда, імен таких людей Слава не став розкривати. Тим не менш, він зізнається, що його послуги коштують не дуже дешево й стартують від 1000 доларів на місяць, що становить понад 40 тис. грн.

«Я продюсер і не одного YouTube-каналу. У моєму підпорядкуванні їх вісім. Але мені все це подобається. Це є мої канали, є канал про медицину, є канал відомого експолітика. Ба більше, час від час займаюсь з відомими людьми й даю уроки, як правильно давати інтерв’ю. Просто такі речі не озвучую, бо не бачу потреби. Це вперше кажу, що цим займаюсь», — поділився Слава Дьомін.

