Українці перемогли на шоу "Нідерланди мають талант": журі та глядачі аплодували їм стоячи

Владислав Детюченко та Вероніка Ракітіна / © suspilne.media

Українські хореографи Владислав Детюченко та Вероніка Ракітіна перемогли на шоу "Нідерланди мають талант".

Команда Holland’s Got Talent сама зв'язалась з танцівниками та запропонувала їм взяти участь у конкурсі, пише "Суспільне Культура". Хоч вагання й були, але Владислав та Вероніка погодились. Танцівники сприйняли це як можливість бути почутими та поділитися своєю історією зі значно більшою аудиторією.

"Це дуже хороша можливість поділитися своєю творчістю, своїм поглядом на мистецтво з великою кількістю людей. Holland's Got Talent — стала можливістю бути почутим. Ми надзвичайно щасливі і пишаємося цим", - говорить Ракітіна.

Владислав Детюченко та Вероніка Ракітіна / © suspilne.media

Хореографи не сподівались здобути перемогу. Вони діляться, що йшли на розважальне шоу з серйозною місією. Зокрема, Владислав та Вікторія через танець розповідали історію українських біженців.

Врешті, танцівники не лише дійшли до фіналу, а й вибороли перше місце. Вони отримали приз у розмірі 50 тисяч євро. До речі, у фіналі журі та глядачі настільки були розчулені їхнім номером, що аплодували стоячи.

Зазначимо, від 2022 року танцівники мешкають у Нідерландах. Вони виїхали до країни як частина United Ukrainian Ballet. Після закриття балету Детюченко та Ракітіна почали організовувати благодійні вечори, весь дохід з яких переказують на допомогу українцям.

