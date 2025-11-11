- Дата публікації
Українці перемогли на шоу "Нідерланди мають талант": журі та глядачі аплодували їм стоячи
Вже відомо, який приз отримали танцівники.
Українські хореографи Владислав Детюченко та Вероніка Ракітіна перемогли на шоу "Нідерланди мають талант".
Команда Holland’s Got Talent сама зв'язалась з танцівниками та запропонувала їм взяти участь у конкурсі, пише "Суспільне Культура". Хоч вагання й були, але Владислав та Вероніка погодились. Танцівники сприйняли це як можливість бути почутими та поділитися своєю історією зі значно більшою аудиторією.
"Це дуже хороша можливість поділитися своєю творчістю, своїм поглядом на мистецтво з великою кількістю людей. Holland's Got Talent — стала можливістю бути почутим. Ми надзвичайно щасливі і пишаємося цим", - говорить Ракітіна.
Хореографи не сподівались здобути перемогу. Вони діляться, що йшли на розважальне шоу з серйозною місією. Зокрема, Владислав та Вікторія через танець розповідали історію українських біженців.
Врешті, танцівники не лише дійшли до фіналу, а й вибороли перше місце. Вони отримали приз у розмірі 50 тисяч євро. До речі, у фіналі журі та глядачі настільки були розчулені їхнім номером, що аплодували стоячи.
Зазначимо, від 2022 року танцівники мешкають у Нідерландах. Вони виїхали до країни як частина United Ukrainian Ballet. Після закриття балету Детюченко та Ракітіна почали організовувати благодійні вечори, весь дохід з яких переказують на допомогу українцям.
