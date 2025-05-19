Україну та Ізраїль звинуватили в махінаціях на "Євробаченні": іспанський мовник зробив заяву

Україна та Ізраїль на "Євробаченні-2025" / © Associated Press

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Україну та Ізраїль звинуватили в махінаціях на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення".

Про це заявив іспанський мовник, передає verTele. У країні вважають, що Ізраїль та Україна нібито нечесно набрали високі бали під час глядацького голосування. Мовник Іспанії переконаний, що на результат Ziferblat та Юваль Рафаель у гранд-фіналі вплинуло те, що країни перебувають в стані війни. До слова, Ізраїль на "Євробаченні-2025" отримав 60 балів від суддів та 297 від глядачів, виборовши "срібло". Україні від професійного журі дісталися такі ж оцінки. Тим часом глядачі віддали Ziferblat 158 балів, після чого гурт опинився в топ-10.

Іспанія вже навіть звернулася до Європейської мовної спілки (EBU) з проханням перевірити доцільність телеголосування. Мовляв, коли країну підтримують не через номер, то "Євробачення" втрачає культурну мету. Окрім того, Іспанія вимагає оприлюднити результати голосування іспанців.

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Результати голосування на "Євробаченні-2025"

"RTVE пропонує розпочати дебати щодо телеголосування, щоб оцінити, чи є поточний спосіб його проведення найкращим. Мовник вважає, що на телеголосування впливають нинішні збройні конфлікти, через що музичні змагання втрачають свою культурну сутність", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, цьогоріч український представник на "Євробаченні" виборов 9-те місце. Пропонуємо пригадати, як країни голосували за Україну та Ziferblat у фіналі конкурсу та хто віддав найвищі бали.