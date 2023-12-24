Уламок російського дрону потрапив у будинок відомої української акторки в Києві – фото

Зірка серіалів, українська акторка Ольга Атанасова зізналася, що 21 грудня під час обстрілу Києва уламки російських дронів потрапили в її будинок.

Про це вона повідомила у сторіз своєї сторінки в Instagram і запостила фото на тлі зруйнованого житла. Як з'ясувалося, Атанасова мешкає в тому ж будинку у Солом'янському районі, що й ведучий Андрій Ковальський. Через уламки дронів квартира ведучого була зруйнована вщент. Житло Атанасової розташоване декількома поверхами нижче.

Ольга Атанасова / Фото: instagram.com/ananasova_olya

Ольга Атанасова / Фото: instagram.com/ananasova_olya

Як розповіла Атанасова, яка разом з донькою повернулася з Німеччини до України, вона жодного разу не пожалкувала про повернення і знову виїжджати за кордон не збирається:

"Gornsdorf дуже багато мені дав. Думки. Друзі. Незвичайне для мене життя. Але жодного разу я не пожалкувала. Попри всі обставини. Моє місце тут. Моя робота тут. Я щаслива тут навіть за таких незвичайних обставин", - прокоментувала Атанасова.

Ольга Атанасова / Фото: instagram.com/ananasova_olya

Також акторка розповіла, як цей приліт пережила її донька Аделіна. Артистка поділилася, що дівчинка вся у свою маму: "Вона вся в мене. Легли спати о четвертій, о 6 пішла до школи", - розповіла артистка.

Ольга Атанасова / Фото: instagram.com/ananasova_olya

Ольга Атанасова / Фото: instagram.com/ananasova_olya

Нагадаємо, що в ніч проти 22 грудня російські окупанти обстріляли Київ дронами. Уламки дрону потрапили у житловий будинок у Солом'янсокму районі столиці і поцілили у верхній поверх. Пізніше з'ясувалося, що уламок потрапив у квартиру ведучого марафону Єдині новини Андрія Ковальського.

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