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Уляна Синецька у сексітопі звела з розуму пружними грудьми та пласким животиком

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Уляна Синецька у сексітопі звела з розуму пружними грудьми та пласким животиком

Уляна Синецька / instagram.com/sinetskayaulyana

Співачка показала гарячий знімок.

Солістка "ВІА Гри" Уляна Синецька, на відміну від своїх коліжанок, не надто часто публікує відверті фото.

Але цього разу артистка не втрималася і поділилася гарячим кадром зі знімань нового кліпу колективу "Манекен". На світлині, яку красуня розмістила у своєму Instagram, вона позувала стоячи на колінах у чорному сексітопі та шкіряних штанах. Зірка засвітила пружні груди та плаский животик.

Уляна Синецька / © instagram.com/sinetskayaulyana
Уляна Синецька / instagram.com/sinetskayaulyana

"Ти скоро дізнаєшся", – заінтригувала артистка.

Користувачі не пройшли повз і написали у коментарях низку приємних слів.

  • Яка ви сексікрасуня! Розкішний образ
  • Неймовірно красива
  • Я шаленію від вашої фігури

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