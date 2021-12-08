Уляна Синецька у сексітопі звела з розуму пружними грудьми та пласким животиком

Уляна Синецька у сексітопі звела з розуму пружними грудьми та пласким животиком

Співачка показала гарячий знімок.

Солістка "ВІА Гри" Уляна Синецька, на відміну від своїх коліжанок, не надто часто публікує відверті фото.

Але цього разу артистка не втрималася і поділилася гарячим кадром зі знімань нового кліпу колективу "Манекен". На світлині, яку красуня розмістила у своєму Instagram, вона позувала стоячи на колінах у чорному сексітопі та шкіряних штанах. Зірка засвітила пружні груди та плаский животик.

Уляна Синецька / instagram.com/sinetskayaulyana

"Ти скоро дізнаєшся", – заінтригувала артистка.

Користувачі не пройшли повз і написали у коментарях низку приємних слів.

Яка ви сексікрасуня! Розкішний образ

Неймовірно красива

Я шаленію від вашої фігури

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