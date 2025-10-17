Ума Турман вперше за тривалий час показала свого 23-річного сина-красеня від відомого актора

Ума Турман / © Associated Press

Голлівудська акторка Ума Турман вперше за тривалий час показала свого сина від колишнього чоловіка, американського актора Ітана Гоука.

Зірка Голлівуду провела вікенд у Парижі, Франція. Компанію знаменитості склав її 23-річний син. Звичайно ж, акторка не стрималась, аби не зробити світлини на пам'ять. Ума Турман та Левон попозували перед об'єктивом фотокамери на тлі дерев, які ще не встигли вбратися жовтим листям.

Акторка була одягнена в total black. Своє біляве волосся знаменитість розпустила. Тим часом син Уми Турман був зображений у світлих джинсах, білій сорочці та піджаку гірчичного кольору. Вони мило позували одне біля одного та усміхались в об'єктив фотокамери.

Ума Турман із сином / © instagram.com/umathurman

"Які ж радісні вихідні в Парижі з Левоном!" – підписала кадри знаменитість.

Зазначимо, Ума Турман виховує трьох дітей. У шлюбі з актором Ітаном Гоуком знаменитість народила доньку Маю та сина Левона. Коли артистка перебувала в стосунках із фінансистом Арпадом Бюссоном, на світ з'явилась дівчинка Луна.

