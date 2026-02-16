Ума Турман видала зіркову доньку заміж за старшого на вісім років музиканта

Ума Турман з донькою / © Getty Images

Донька голлівудських акторів Уми Турман та Ітана Гоука — акторка Мая Гоук — вийшла заміж у День святого Валентина. Її обранцем став співак і автор пісень Крістіан Лі Гадсон.

Романтична церемонія відбулася в Нью-Йорку в камерній атмосфері — лише для найближчих. 27-річна акторка та 35-річний музикант побралися без зайвого розголосу. На святі були присутні зіркові батьки нареченої, а також її колеги по серіалу «Дивні дива», серед яких Фін Вулфгард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлін, Седі Сінк, Наталя Даєр, Чарлі Гітон і Джо Кірі.

Для особливого дня Мая обрала лаконічну білу сукню без рукавів із закритим верхом та пишною багатошаровою спідницею. Легкі хвилі тканини створювали ніжний рух під час ходи. Образ вона доповнила світлим взуттям, мінімалістичним букетом із білих квітів і зелені, а також ефектним оверсайз-пальтом із пір’ям. Наречений з’явився у класичному смокінгу з білим жилетом і чорним метеликом — стримано та елегантно. Фото вже доступні за посиланням у виданні People.

Мая Гоук з чоловіком Крістіаном Лі Гадсоном / © Getty Images

55-річна Ума Турман обрала для весілля доньки світло-блакитну сукню, тоді як Ітан Гоук прийшов у total black образі. На весіллі також був брат нареченої — Левон Гоук.

До слова, про заручини пари стало відомо торік. Крістіан підтвердив, що Мая — його наречена, під час одного з інтерв’ю, а навесні акторку помітили з діамантовою каблучкою на Мангеттені. Мая та Крістіан познайомилися завдяки музиці — артист співпрацював із нею над альбомом «Chaos Angel» 2024 року. І, схоже, творче партнерство переросло у справжню історію кохання, яка тепер отримала своє щасливе продовження.

