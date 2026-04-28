Уникають батька та підтримують матір: доньки Кідман й Урбана жорстко відреагували на їхнє розлучення

Ніколь Кідман із доньками / © Associated Press

Доньки голлівудської акторки Ніколь Кідман та кантрі-музиканта Кіта Урбана жорстко відреагували на розлучення батьків та стали на бік матері.

Про це свідчить їхня поведінка, а також заяви інсайдерів, пише Daily Mail. Як стверджує джерело, після розлучення Кідман та Урбана в їхніх спільних дітей значно погіршились стосунки з батьком. До слова, нещодавно 17-річна Сандей відписалась від сторінки в Instagram свого тата, водночас як той продовжує за нею стежити. Окрім того, Кіт Урбан нібито хотів познайомити дітей з новою обраницею, але дівчата навідріз відмовились це робити. Інсайдер стверджує, що таким чином Сандей та Фейт вирішили підтримати маму.

"Дівчата зараз дуже зосереджені на мамі. Вони адаптуються до всіх змін, і це природно, що вони хочуть захистити свій простір", — говорить інсайдер.

Кіт Урбан та Ніколь Кідман / © Associated Press

Тим часом Кіт Урбан, за словами джерела, намагається знайти баланс між особистим життям та дітьми.

Зазначимо, Ніколь Кідман та Кіт Урбан подали на розлучення наприкінці вересня 2025 року після 19 років шлюбу. Пара повідомила, що причиною розриву стала криза в стосунках. Проте в інсайдерів є інша інформація. Зазначається, що Кіт Урбан нібито закрутив роман на стороні з молодою артисткою.

Нагадаємо, нещодавно Ніколь Кідман потрапила до лікарні. Артистку забрали до медзакладу просто зі знімального майданчика.

