УПЦ МЦ звинуватила Кошового та Пікалова у богохульстві і заявила на них в поліцію

На акторів "Кварталу 95" образилися через їхній жарт у програмі "Байрактар News".

Актори Студії "Квартал 95" Олександр Пікалов та Євген Кошовий образили УПЦ МЦ.

У випуску шоу "Байрактар News" від 7 грудня 2022 року, за словами УПЦ МЦ, гумористи зневажливо висловилися про Церкву і про віру в Бога.

На сайті УПЦ МЦ з'явилася інформація, що юридичний відділ УПЦ звернувся до поліції із заявою про вчинення кримінального правопорушення Кошовим та Пікаловим.

Артистів звинувачують у богохульстві, пропаганді фізичного насильства стосовно священнослужителів УПЦ. На сайті також згадали жарт гумористів у "Байрактар News":

"Було б добре мати відповідний прайс-лист: плюнути в священника УПЦ МП – 20 грн, залишити "святе писання" цвяхом на позашляховику – 50 грн, вдарити по лівій щоці і автоматично по правій – 100 грн", – говорили ведучі у випуску.

Наразі Слідчим відділом Печерського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування по факту висловлювань коміків.

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