Церемонія "Оскара" вперше за майже 30 років змінить локацію: де тепер вручатимуть нагороди

Статуетки "Оскара" / © Getty Images

Урочиста церемонія вручення кінопремій "Оскар" вперше за майже 30 років змінить локацію.

Захід від 2002 традиційно минав у театрі Долбі, що в Лос-Анджелесі. Винятком став лише 2021 рік, коли через обмеження, пов'язані з коронавірусом, довелося провести церемонію в іншому місці.

Проте від 2029 року це зміниться. Так, "Оскар" проводитимуть в театрі Пікок, що теж розташований у Лос-Анджелесі. Американська академія кіномистецтв вже й підписала відповідну угоду. "Оскар" відбуватиметься у театрі Пікок до 2039 року включно, пише Variety.

Що цікаво, від 2029 року відбудуться й інші кардинальні зміни, що стосуються урочистої кінопремії. Зокрема, "Оскар" транслюватимуть на YouTube, хоча до цього показ відбувався на каналі ABC. Організатори пояснили ці зміни тим, що завдяки цьому кінопремію зможе подивитися більша кількість людей.

Нагадаємо, цьогоріч "Оскар" відбувся 15 березня у театрі Долбі. Редакція сайту ТСН.ua ретельно стежила за перебігом подій на кінопремії. Пропонуємо дізнатися, чим дивував "Оскар-2026". Наприклад, в одній категорії було одразу два переможці, а голлівудський актор Шон Пенн взагалі відмовився забирати свою нагороду.