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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
835
Час на прочитання
2 хв

Уродженець Донецька Олександр Ревва зрадив Україну та отримав паспорт Росії

Олександр Ревва, який раніше виступав "за мир", остаточно визначився зі своєю позицією у війні, яку на території України розв'язала Росія.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Олександр Ревва

Олександр Ревва / © instagram.com/arthurpirozhkov

Уродженець Донецька, шоумен Олександр Ревва, він же Артур Пірожков, отримав громадянство Росії.

Принаймні, саме так стверджують російські пропагандисти. РосЗМІ зазначають, що інформацію про нове громадянство Олександра Ревви виявили в "реєстрі індивідуальних підприємців". У документах йдеться, що шоумен отримав російський паспорт 6 травня.

Олександр Ревва наразі новини про зміну громадянства не коментує. Щоправда, відомо, що він перебуває повернувся до Росії та веде в країні-агресорці комерційну діяльність.

Олександр Ревва / © instagram.com/arthurpirozhkov

Олександр Ревва / © instagram.com/arthurpirozhkov

Позиція Олександра Ревви щодо війни – що відомо

Шоумен родом із Донецька, але ще на початку 2000-х переїхав до Росії. Коли почалася війна на сході України, артист відмовився їздити до окупованого рідного міста. Батько Ревви, який проживає в Донецьку і, вочевидь, підтримує загарбницькі дії РФ, бідкався, що посварився з сином через його антивоєнну позицію та не бачився з ним від 2013 року.

З початком повномасштабної війни в Україні Олександр Ревва лиш публікував допис із закликом зупинити воєнні дії. Щоправда, про те, що Росія є агресоркою, шоумен промовчав. Подейкували, що він тоді виїхав з РФ до Іспанії. Хоч представники шоумена це спростовували, тим не менш, Ревва уникав медійності.

Антивоєнний допис Олександра Ревви / © instagram.com/arthurpirozhkov

Антивоєнний допис Олександра Ревви / © instagram.com/arthurpirozhkov

До речі, в Росії артист зіштовхувався з критикою. Зокрема, його допис в Instagram сприйняли за антивоєнний, через що Ревву почали скасовувати. 2023 року шоумен намагався повернутися в російський шоубізнес, але безуспішно. Наразі відомо, що він все ж таки продовжує концертну діяльність в РФ, але медійності уникає.

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Дата публікації
Кількість переглядів
835
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