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Уродженець Донецька Олександр Ревва зрадив Україну та отримав паспорт Росії
Олександр Ревва, який раніше виступав "за мир", остаточно визначився зі своєю позицією у війні, яку на території України розв'язала Росія.
Уродженець Донецька, шоумен Олександр Ревва, він же Артур Пірожков, отримав громадянство Росії.
Принаймні, саме так стверджують російські пропагандисти. РосЗМІ зазначають, що інформацію про нове громадянство Олександра Ревви виявили в "реєстрі індивідуальних підприємців". У документах йдеться, що шоумен отримав російський паспорт 6 травня.
Олександр Ревва наразі новини про зміну громадянства не коментує. Щоправда, відомо, що він перебуває повернувся до Росії та веде в країні-агресорці комерційну діяльність.
Позиція Олександра Ревви щодо війни – що відомо
Шоумен родом із Донецька, але ще на початку 2000-х переїхав до Росії. Коли почалася війна на сході України, артист відмовився їздити до окупованого рідного міста. Батько Ревви, який проживає в Донецьку і, вочевидь, підтримує загарбницькі дії РФ, бідкався, що посварився з сином через його антивоєнну позицію та не бачився з ним від 2013 року.
З початком повномасштабної війни в Україні Олександр Ревва лиш публікував допис із закликом зупинити воєнні дії. Щоправда, про те, що Росія є агресоркою, шоумен промовчав. Подейкували, що він тоді виїхав з РФ до Іспанії. Хоч представники шоумена це спростовували, тим не менш, Ревва уникав медійності.
До речі, в Росії артист зіштовхувався з критикою. Зокрема, його допис в Instagram сприйняли за антивоєнний, через що Ревву почали скасовувати. 2023 року шоумен намагався повернутися в російський шоубізнес, але безуспішно. Наразі відомо, що він все ж таки продовжує концертну діяльність в РФ, але медійності уникає.