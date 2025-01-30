Уродженець Києва Джигурда поплатився за підтримку війни і бажання йти воювати проти України

Скандальний російський актор Микита Джигурда, який родом із Києва, поплатився за підтримку війни в Україні та заяви про те, що збирається йти воювати на боці окупантів.

Мінкульт покарав шоумена-путініста за антиукраїнську діяльність. Зокрема, скандального Микиту Джигурду внесли до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці. Відповідний наказ затверджено 30 січня. Нині до цього переліку занесено вже 240 осіб.

Путініста Микиту Джигурду визнали таким, що становить загрозу національній безпеці, небезпідставно. Річ у тім, що він активно веде антиукраїнську діяльність. Ще до початку повномасштабної війни скандальний шоумен, який народився в Києві, неоднозначно висловлювався про Україну. 2017 року Джигурда отримав громадянство так званої "ДНР", щоправда, через п'ять днів у нього його відібрали.

Микита Джигурда

Після початку повномасштабної війни позиція скандального шоумена стала чіткою. Він підтримав російське вторгнення до України та отримав громадянство РФ. Шоумен неодноразово відвідував тимчасово окуповані українські території та підтримував російських окупантів, яким навіть привозив гуманітарну допомогу. Також Джигурда разом із загарбниками здійснював показові постріли з міномета по Україні.

Ба більше, торік скандальний шоумен виявляв бажання воювати на боці окупантів. Щоправда, на гучних заявах це все й закінчилося.

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