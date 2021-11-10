Уругвайська зірка Наталія Орейро отримала російський паспорт

Документ виконавиця забрала в Аргентині.

Відома уругвайська та аргентинська співачка, акторка Наталія Орейро, яка нещодавно отримала російське громадянство, забрала свій паспорт.

Документ зірці "Дикого ангела" вручив посол Росії в Аргентині Дмитро Феоктистів у приміщенні російської дипмісії в Буенос-Айресі. Про це повідомляє РИА "Новости".

Знаменитість прочитала присягу російською та іспанською мовами, а також сказала: "Спасибо, я очень рада".

Зауважимо, у червні минулого року Наталія Орейро висловила бажання отримати російське громадянство. Артистка тоді подала всі необхідні документи. 2014-го року виконавиця їздила містами РФ з концертною програмою "Наша Наташа". У своєму Instagram зірка також почала дублювати дописи російською.

25 жовтня співачка та її 9-річний син Мольо отримали громадянство. Згодом щаслива артистка записала відеозвернення, у якому російською мовою дякує Росії і всім громадянам за надану їй честь. Також знаменитість зізналася росіянам у коханні.

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