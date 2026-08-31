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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2347
Час на прочитання
2 хв

"Усе буде твоє": Наталка Денисенко приголомшила умовами шлюбного контракту з чоловіком

Акторка розсекретила, що буде з майном у разі її розлучення з Юрієм.

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Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Наталка Денисенко та Юрій Ярошенко

Наталка Денисенко та Юрій Ярошенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Українська акторка Наталка Денисенко розповіла про шлюбний контракт із чоловіком Юрієм Ярошенком та розкрила, як подружжя домовилося ділити майно у разі розлучення.

Зірка зізналася, що спочатку взагалі не планувала укладати шлюбний договір. Втім, це питання порушив її батько. Рідні переживали, що станеться з нерухомістю Наталки, якщо шлюб колись завершиться розлученням. Денисенко вирішила обговорити ці побоювання зі своїм чоловіком. Реакція Юрія, за словами акторки, її здивувала. Він одразу запропонував варіант, за якого все спільно нажите майно могло б залишитися Наталці.

«Він каже: „Тю, та в той же день підпишемо з тобою шлюбний контракт і взагалі давай напишемо, що все, що ми наживемо, це буде твоє“», — сказала акторка в інтерв’ю Okay Eva.

Весілля Наталки Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Весілля Наталки Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Однак сама Наталка Денисенко не погодилася на такі умови. Акторка пояснила, що хоче, аби домовленість між подружжям була справедливою для обох. Тож зрештою вони з Юрієм Ярошенком визначили інший принцип поділу майна. За словами знаменитості, кожен із них залишатиметься власником того, що оформлене на його ім’я.

«Я кажу: „Ні, Юр, дивись, якщо ми підписуємо, то давай так, що на кого оформлене майно, того воно і є“», — розповіла акторка.

Весілля Наталки Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Весілля Наталки Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко розсекретила вартість розкішного весілля і чому досі не живе з чоловіком.

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