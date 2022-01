"Усі ми мертві": все, що потрібно знати про серіал, який став новим світовим хітом

Він очолив світовий чарт серіалів на Netflix.

Розмови про новий південнокорейський серіал "Усі ми мертві" (All of Us Are Dead) уже декілька днів не вщухають серед глядачів.

Прем'єра серіалу про зомбі-апокаліпсис відбулася 28 січня 2022 року на Netflix. А вже наступного дня він став настільки популярним, що побив усі рекорди та очолив світовий чарт серіалів стримінгової платформи, за даними FlixPatrol. "Усі ми мертві" витіснив нашумілих конкурентів, зокрема, "Гру в кальмара", який також мав подібний успіх.

"Усі ми мертві" очолив світовий чарт серіалів на Netflix / flixpatrol.com

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку з фактами про серіал та розповіла, про що він.

кадри з серіалу

Сюжет

Серіал з позначкою 16+ має 12 серій. Він заснований на вебтуні Naver "Зараз у нашій школі", який публікувався від 2009 по 2011 рік. У сюжеті йдеться про компанію старшокласників. У школі, де навчаються 15-19-річні учні, починає розповсюджуватися зомбі-апокаліпсис після укусу піддослідного щура.

кадри з серіалу

Герої застрягли в одному з кампусів школи та опинилися в пастці. Їхнє завдання – не стати "живими мерцями".

Жанр: зомбі-горор.

кадри з серіалу

Рейтинг IMDb: 7.7

Актори і ролі

Юн Чхан Йон – Лі Чон Сан, ученик 2-5 класу

Юн Чхан Йон / instagram.com/yooncy1

Пак Чі Ху – Нам Он Чо, учениця 2-5 класу, найкраща подруга Чон Сана

Пак Чі Ху / instagram.com/03_hu

Чо І Хьон – Нам На, учениця та староста класу 2-5

Чо І Хьон / instagram.com/yihyun_1208

Пак Соломон – Лі Со Хюк, учень 2-5 класу, колишній хуліган та друг Чон Сана

Пак Соломон / instagram.com/lomon991111

Ю Ін Су – Юн Гві Нам, хуліган школи

Ю Ін Су / instagram.com/k.a_innsoo

Творці серіалу: Ли Дже-гю,Чхон Сон Іль, Кім Нам Су.

Офіційний трейлер

Читайте також: