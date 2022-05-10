Усі плакали і аплодували стоячи: віцеспікер парламенту Естонії емоційно виконав пісню "Браття українці"

Увесь світ підтримує українців, які героїчно захищають свою країну від російських окупантів.

Зокрема, не лишився й осторонь віцеспікер естонського парламенту Ханно Певкур.

Політик під час виступу на одному шоу талантів у Естонії вирішив присвятити пісню українським захисникам. Певкур вийшов на сцену, яка була у синьо-жовтих кольорах, та емоційно виконав композицію "Браття українці".

"Ця пісня була написана 2014 року, коли війна в Україні тільки почалася. Вона стала гімном захисників України. Коли ти чуєш її вперше, вона одразу заповнює твою душу. Це така потужна пісня, і вона пройняла мене аж до сліз. Тому я присвячую її всім захисникам: тим, хто, на жаль, покинув нас, і тим, хто захищає Україну", – поділився політик.

До слова, пісню Певкур виконанував українською мовою. Коли політик почав співати, усі присутні в залі аплодували стоячи. Деякі ж не стримували сліз і заплакали. Зокрема, й сам політик не зміг стриматися. В кінці пісню він також просльозився.

Читайте також: