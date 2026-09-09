"Усі троє у різних країнах": ексдружина Тігіпка розсекретила, де живуть їхні діти та що вивчають

Сергій та Вікторія Тігіпки / © Колаж ТСН.ua

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Колишня дружина банкіра Сергія Тігіпка — президентка Одеського міжнародного кінофестивалю Вікторія Тігіпко — розсекретила, де зараз їхні діти.

Експодружжя виховує двох синів та доньку. Вікторія Тігіпко на проєкті «Ранок у великому місті» говорить, що діти зараз проживають за кордоном, до того ж усі троє в різних країнах. Там вони здобувають освіту у різних сферах. За словами Вікторії Тігіпко, це дуже гарна можливість зрозуміти, як працює міжнародний ринок та побудувати зв’язки.

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«Діти вчаться. Вони за кордоном. Ми вже давно вчимося за кордоном. Усі троє у різних країнах. Діти повинні розуміти, як працює міжнародний ринок, нічого не замінить нетворк і побудування зв’язків, які нам дуже необхідні на всіх рівнях», — говорить колишня дружина банкіра.

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Вікторія Тігіпко з дітьми від Сергія Тігіпка / © instagram.com/viktoriya_tigipko

Вікторія Тігіпко говорить, що спокійно відпустила дітей, оскільки розуміє, що освіта — це важливо. Тим часом сини та донька неабияк хочуть повернутися до України. На що Вікторія Тігіпко говорить, що вони опанують нові знання та вміння за кордоном, а потім привезуть цей досвід до рідної країни.

«Дуже хочуть повернутися, але вже хай довчаться і привозять знання. Здобувають освіту технічну, дизайн промисловий, фінанси. Думаю, все те, що нам потрібно», — ділиться Вікторія.

Зазначимо, Вікторія та Сергій Тігіпки прожили в шлюбі від 2005-го до 2018 року. У колишнього подружжя є троє спільних дітей — Тимофій (2002), Ася (2005) та Леонтій (2008).

Нагадаємо, нещодавно журналіст Дмитро Гордон розсекретив заробітки дітей від ексдружин. Інтерв’юер такод зізнався, чи допомагає їм фінансово.

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