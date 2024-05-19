Усик переміг Ф'юрі в надзвичайно важкому бою: реакція зірок на абсолютне чемпіонство боксера

У ніч проти 19 травня відбувся бій українського боксера Олександра Усика з британцем Тайсоном Ф'юрі.

Спортсмени зійшлися у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Бій був надзвичайно важким. Тим не менш, Усику вдалося перемогти Ф'юрі та стати володарем титулу WBC. Завдяки цьому спортсмен здобув історичну перемогу. Зокрема, він став перший боксером у 21 столітті, якому вдалося вибороти звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Українські знаменитості ретельно стежили за поєдинком та вболівали за Усика. Вони коментують чемпіонство боксера та вітають його з перемогою. Редакція сайту ТСН.ua зібрала реакцію знаменитостей.

Alyosha

"Абсолютний чемпіон! Навіть не можу описати свої почуття, це просто неймовірне щастя якесь! Пишаємося і любимо! Який же молодець, боєць і прекрасна людина! Не можу зупинитися плакати від радості! Дякую, Олександре, за ці емоції справедливої перемоги!" – написала співачка.

Олександр Усик / Фото: @queensberrypromotions @roundnboutmedia

Святослав Вакарчук

"Просто неймовірний вечір! Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик! Гордість в серці і мурахи тілом! Слава Україні!" – зазначив виконавець.

Олександр Усик / Фото: Associated Press

Лілія Подкопаєва

"Абсолютний чемпіон світу! Це досягнення надзвичайно престижне і свідчить про беззаперечну перевагу чемпіона! Браво, Олександре!" – зазначила гімнастка.

Лілія Подкопаєва та Олександр Усик / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Наталія Могилевська

Співачка у своєму Instagram опублікувала зворушливе відео, як боксер звертається до свого батька. Також артистка зазначила, що неабияк пишається досягненням Усика: "Неймовірно зворушливо. Історичний бій! Вітаю! Пишаюсь!".

Олександр Усик / Фото: @queensberrypromotions @roundnboutmedia

Андрій Бєдняков

"Настав час вам дізнатися спаринг-партнера Усика! Я готував його як міг. З перемогою, чемп", - привітав боксера ведучий.

Андрій Бєдняков та Олександр Усик / Фото: instagram.com/biedniakov

TAYANNA

"Слава Україні! Це був неперевершений бій! Вкотре весь світ усвідомлює силу і міць наших героїв. Сила роду українського могутня і проявляється в наших чоловіках і воїнах. Дякую вам!" – написала співачка.

Олександр Усик / Фото: @queensberrypromotions @roundnboutmedia

Лілія Ребрик

"Усик – абсолютний переможець! Який бій! Україна переможе на будь-якому полі бою", - написала ведуча.

Реакція Лілії Ребрик на перемогу Олександра Усика / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Андрій Джеджула

"Вітаю всіх українців і тебе, Олександре! Нова легенда 21-го сторіччя! Вже сьогодні (19 травня – прим. ред.) на аукціоні в Каннах буду продавати боксерські рукавички з автографом абсолютного", - поділився шоумен.

Андрій Джеджула та Олександр Усик / Фото: instagram.com/djedjula

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