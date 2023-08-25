Усміхнена Надя Дорофєєва з пірсингом у носі показалася в обіймах Міші Кацуріна

Співачка та тренерка "Голосу країни-13" Надя Дорофєєва зачарувала щасливою світлиною зі своїм чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним.

Новим фото з коханим виконавиця поділилася у своїх Instagram-stories. На усміхненому селфі Дорофєєва позувала в обіймах Кацуріна посеред вулиці. Співачка ніжно притулилася до коханого та дивилася у камеру. Кадр Надя залишила без підпису, лише відмітила сторінку Міші в соцмережі.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Увагу шанувальників також привернув незвичний аксесуар у Дорофєєвої. Виконавиця доповнила свій образ пірсингом у вигляді срібного кільця у носі. Щоправда, проколювати ніс Надя не стала, а використала тим часову прикрасу.

Нагадаємо, нещодавно Дорофєєва заговорила про спільних дітей з Кацуріним. Артистка вже навіть придумала ім'я своєму первістку.

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