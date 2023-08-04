Усміхнена Тіна Кароль захопила сонячними кадрами під час прогулянки Києвом

Українська співачка Тіна Кароль показала як проводить час у столиці.

Так, нещодавно виконавиця прогулялася Києвом під прицілом фотокамери. Сонячними світлинами Кароль поділилася на своїй сторінці в Instagram. Співачка прогулялася по центру столиці та зробила декілька фото на тлі "Золотих воріт".

Для фотосесії у місті Тіна обрала casual-образ - білу оверсайз сорочку та джинси, які доповнила своїми "фірмовими" білявими локонами та легким макіяжем з виразними губами.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

"Київ – місто незламних, вільних та нескорених духом, як і кожне місто нашої країни! Ми – сила, що не знає меж і готова встояти до кінця! Разом до перемоги", - підписала світлини Кароль.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Нагадаємо, нещодавно з Тіною Кароль стався курйозний момент - від співачки просто на сцені "втік" мікрофон.

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