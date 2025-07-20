Усик – Дюбуа: Ротару привітала чемпіона з перемогою, а Дорофєєва, Полякова та інші прийшли на стадіон

Олександр Усик, Надя Дорофєєва, Софія Ротару

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Український боксер Олександр Усик у бою-реванші нокаутував Дюбуа і став абсолютним чемпіоном світу.

Так, українець знову змусив говорити про себе увесь світ. У ніч проти 20 липня він здобув перемогу над британцем Даніелем Дюбуа на легендарному стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Поєдинок завершився достроково — вже у п’ятому раунді Усик нокаутував суперника та втретє у кар’єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Для Усика це вже друга перемога над Дюбуа: їхнє перше протистояння відбулося 2023 року у Вроцлаві, де Олександр також здолав британця технічним нокаутом. Нинішній успіх лише зміцнив безпрограшний статус боксера: 24 перемоги у 24 боях, з яких 15 — нокаутом.

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Олександр Усик переміг / © Associated Press

Емоційний тріумф Усика не залишив байдужими українських зірок. Багато хто з них одразу поділився своїми враженнями в соцмережах, щиро радіючи перемозі та пишаючись тим, що Україна має такого чемпіона. Ба більше, деякі навіть приїхали до "Вемблі", щоб під рингом підтримувати чемпіона та розділити з ним перемогу.

Також під час визначної події у спорті на сцену вийшла співачка Надя Дорофєєва, щоб виконати гімн України перед багатотисячною аудиторією на стадіоні. А напередодні бою Усик разом із власним благодійним фондом організував спеціальний вечір на підтримку України під час війни. Ведучою заходу стала Ольга Фреймут, а музичну атмосферу для гостей створювала знову ж таки Дорофєєва.

Софія Ротару

Зірки привітали Олександра Усика з перемогою у бої проти Дюбуа

Онука Софії Ротару

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Соня Євдокименко приїхала на стадіон, щоб підтримати українського чемпіона.

Соня Євдокименко

Дмитро Монатік

Зірки привітали Олександра Усика з перемогою у бої проти Дюбуа

Лілія Ребрик

Зірки привітали Олександра Усика з перемогою у бої проти Дюбуа

Наталія Могилевська

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Зірки привітали Олександра Усика з перемогою у бої проти Дюбуа

Оля Полякова

Співачка разом з донькою та подругою під час подорожі до Великої Британії не змогла пропустити легендарний бій і поїхала на стадіон.

Оля Полякова з донькою

Оля Полякова

Джамала

Зірки привітали Олександра Усика з перемогою у бої проти Дюбуа

Ольга Фреймут

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Ведуча після проведення благодійного заходу Усика поїхала підтримувати його на ринзі.

Надя Дорофєєва та Ольга Фреймут

Сторіз Ольги Фреймут

Надя Дорофєєва

Артистка після конання гімну України перед боєм залишилася на стадіоні та вболівала за українську легенду.

Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва

Леся Нікітюк

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Зірки привітали Олександра Усика з перемогою у бої проти Дюбуа

Маша Єфросиніна

Зірки привітали Олександра Усика з перемогою у бої проти Дюбуа

Тіна Кароль

Зірки привітали Олександра Усика з перемогою у бої проти Дюбуа