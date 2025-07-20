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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1422
Час на прочитання
2 хв

Усик після перемоги над Дюбуа публічно звернувся до дружини та зворушив особливим фото

Абсолютний чемпіон світу після гучної перемоги Дюбуа в надважкій вазі висловив свої почуття Катерині.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Олександр Усик з дружиною Катериною

Олександр Усик з дружиною Катериною / © instagram.com/usyk_kate1505/

Український боксер Олександр Усик не лише здобув історичну перемогу над Дюбуа, а й зворушив серця мільйонів українців щирим проявом любові до своєї дружини Катерини.

У ніч проти 20 липня 2025 року український боксер втретє став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі, нокаутувавши британця Даніеля Дюбуа у п’ятому раунді реваншевого бою на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. І жоден бій Олександра не минає без його коханої — вона завжди щиро вболіває за чоловіка під рингами.

На своїй сторінці в Instagram Усик опублікував чорно-білу світлину, яка миттєво стала вірусною у Мережі. На фото боксер у рукавицях одразу після перемоги ніжно обіймає дружину Катерину, яка була поруч у найважливіший момент. Водночас він адресував їй ніжне зізнання, чим зворушив фанів: "Ти моя підтримка, ти — моє все".

Олександр Усик з дружиною Катериною / © instagram.com/usykaa/

Олександр Усик з дружиною Катериною / © instagram.com/usykaa/

До речі, одразу після нокауту Усик емоційно кликав дружину до рингу, аби розділити з нею тріумф. Цей жест викликав шквал коментарів в соцмережах — шанувальники щиро захоплюються силою їхніх стосунків.

  • Приклад для чоловіків. Сила почуттів – найголовніше за силу м‘язів

  • Якщо любов, то тільки така

  • Це приклад сім'ї, віри та відданості своїй справі. Абсолютний у рингу і в серцях мільйонів!

  • Наш Козак, дружині пощастило

Нагадаємо, нещодавно українські зірки показалися на стадіоні "Вемблі" в Лондоні та як підтримували Олександра Усика під час бою проти Дюбуа.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1422
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