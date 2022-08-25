Ув’язнений на 23 роки Гарві Вайнштейн може вийти на свободу: апеляційний суд прийняв позов

Продюсер Гарві Вайнштейн, засуджений за сексуальні домагання, може вийти з в'язниці під заставу.

Скандальний кіномагнат Гарві Вайнштейн був засуджений на 23 роки ув'язнення за зґвалтування. Однак адвокати продюсера запевняють, що судове рішення було винесено з порушенням законодавства США.

Як повідомляє видання Page Six, захисники Вайнштейна вдруге подають позов на апеляцію. У перший раз продюсеру було відмовлено, адже суддівська колегія визнала дії першого судді Джима Берка належними.

Однак, як повідомив виданню адвокат кіномагната Артур Л. Айдала, його клієнт матиме ще один шанс стверджувати, що суддя припустився помилки.

"Ідеться не про те, чи Вайнштейн невинний або винний, а про те, чи отримав він справедливий суд. Йдеться про те, чи суддя першої інстанції дотримувався закону", - зазначив адвокат.

Захист стверджує, що суддя Берк взяв до уваги свідчення людей, які ніколи не були причетні до злочинів Вайнштейна, також серед свідків була жінка, яка збрехала присяжним.

Фото: Associated Press

"Нам сказали, що всі документи з обох сторін мають бути подані на початку наступного року, а усні аргументи відбудуться наступної весни. Ми сподіваємось, що отримаємо рішення наприкінці весни - на початку літа 2023 року", - зазначив адвокат продюсера.

Якщо справу знову передадуть до суду, Вайнштейна зможуть випустити з в'язниці під заставу.

Нагадаємо, 2019-го видання The New York Times оприлюднило подробиці розслідування, з яких стало відомо, що Вайнштейн більше 20 років примушував акторок до сексуальних дій в обмін на ролі в кіно. Серед жертв скандального продюсера опинилися відомі голлівудські зірки, такі як Гвінет Пелтроу, Анджеліна Джолі, Сальма Гаєк та багато інших.

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