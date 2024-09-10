Ув'язненого на 16 років Гарві Вайнштейна забрали до лікарні та екстрено прооперували

Голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна, який 16 років проведе за ґратами за зґвалтування, терміново госпіталізували до лікарні.

Про це виданню ABC News повідомили представники скандального продюсера. Вони розповіли, що Вайнштейна терміново доставили з в'язниці до лікарні. В медзакладі продюсеру екстрено зробили операцію на серці.

"Пана Вайнштейна екстрено доставили до лікарні Белв'ю через кілька медичних проблем. Ми можемо підтвердити, що пан Вайнштейн переніс процедуру та операцію на серці", - йдеться в заяві представників продюсера.

Гарві Вайнштейн / Фото: Associated Press

Більше подробиць вони розкривати не стали. Представники Вайнштейна лиш додали, що в нього є чимало проблем зі здоров'ям, які потребують постійного медичного нагляду.

До речі, продюсера забрали до лікарні саме того тижня, коли він мав постати перед судом у Нью-Йорку. Прокурори мають представити докази у справі щодо нових звинувачень проти Вайнштейна.

Зазначимо, Гарві Вайнштейн наразі перебуває за ґратами. Продюсера ув'язнили на 16 років через зґвалтування російської акторки та моделі 2013 року. Вайнштейн також мав відсидіти ще 23 роки за сексуальне насильство. Однак у квітні Апеляційний суд Нью-Йорка скасував вирок.

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